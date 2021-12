Cher Donald, passe un très bon Noël Krampus

Hier, à cause d’un problème quelconque, je n’ai rien pu rechercher sur Google Images. Aujourd’hui, pour voir si cela fonctionnait, je l’ai ouvert et j’ai tapé au hasard la lettre « k » et voici ce qui s’est passé :

Cela signifie que krampus était le terme numéro un recherché qui commence par « k ». J’avais l’idée que Krampus était une sorte de personnage de Noël maléfique, mais je ne savais rien d’autre à son sujet, alors j’ai cherché sur Wikipedia.

le Krampus est une figure anthropomorphe cornue du folklore alpin central et oriental qui, pendant la période de Noël, fait peur aux enfants qui se sont mal conduits. Aidant Saint-Nicolas, le couple rend visite aux enfants dans la nuit du 5 décembre, Saint-Nicolas récompensant les enfants bien élevés avec des cadeaux modestes tels que des oranges, des fruits secs, des noix et du chocolat, tandis que ceux qui se comportent mal ne reçoivent que la punition de Krampus avec du bouleau. tiges. L’origine de la figure n’est pas claire; certains folkloristes et anthropologues l’ont postulé comme ayant des origines préchrétiennes. Dans les défilés traditionnels et dans des événements tels que le Krampuslauf (en anglais : course de Krampus), les jeunes hommes participent habillés en Krampus et tentent d’effrayer le public avec leurs pitreries.[1] De tels événements se produisent chaque année dans la plupart des villes alpines.[2] Krampus est présenté sur des cartes de vœux de vacances appelées Krampuskarten. Depuis 1984, le personnage est devenu plus connu dans le monde entier, ayant été dépeint dans des films d’horreur hollywoodiens. Presque inconnu avant cette époque, Krampus a commencé à faire partie de la culture populaire américaine.

Krampus figure également sur cette liste :

Mots de Noël commençant par K Nous avons compilé une liste de tous les mots de Noël qui commencent par K. Cette liste de mots de vacances, qui comprend des mots K pour les enfants, peut les aider dans leurs devoirs sur le thème de Noël et d’autres tâches. Vous pouvez également l’utiliser pour aider les enfants à créer des notes personnalisées pour des cartes photo de vacances ou des cartes de vœux. Si un enfant apprend des mots à l’école, Noël est un excellent moment pour enseigner de nouveaux mots aux enfants. Les 12 jours festifs de Noël offrent divers nouveaux mots, qui enrichissent le vocabulaire d’un enfant. Voici donc une liste de mots de Noël commençant par K pour améliorer les compétences linguistiques de votre tout-petit. Enfants Kindliness Kin Kind Kind – cœur Kindred King (Christ the…/Wenceslaus) Kings (Three/King-of…) Kindness Kringle Kettle Kite Krampus Kris Kringle

Mon souhait pour Noël est que toutes les bonnes personnes soient récompensées et l’enfer avec un morceau de charbon dans son bas, j’espère que Krampus a rendu visite à Donald Trump hier soir.

Addenda:

J’ai utilisé InPixio pour prendre cette caricature de Trump par DonkeyHotey :

Et ajoutez-le à ceci :

Ma carte de Noël pour tous les Kosaques :

