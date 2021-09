Cher Evan Hansen Ending: que se passe-t-il et en quoi c’est différent du spectacle de Broadway

Evan rentre finalement chez lui et retrouve sa mère Heidi. La matriarche de Julianne Moore lui dit qu’elle aime son fils quoi qu’il arrive avec la chanson déchirante “So Big/So Small”. Le personnage de Ben Platt admet à sa mère que sa chute de l’arbre était en fait une tentative de suicide. Et pour s’assurer que les Murphy restent seuls, il publie des aveux publics et des excuses en ligne, avant de reprendre sa vie habituelle et isolée. Evan s’assoit à nouveau seul au déjeuner et termine tranquillement sa carrière au lycée.