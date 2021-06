Cher Evan Hansen Movie: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons

Stephen Chbosky dirigera Cher Evan Hansen

Si vous vouliez qu’un drame sur le passage à l’âge adulte soit bien fait, ne cherchez pas plus loin que Stephen Chbosky, du moins à mon avis. Pour ceux qui ne le savent pas, Chbosky est l’auteur à succès du roman classique sur le passage à l’âge adulte, Les avantages d’être une giroflée, et a également réalisé le long métrage basé sur celui-ci avec Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller.

Chbosky a également écrit quelques scénarios dans le passé, comme l’adaptation cinématographique de Rent en 2005, ainsi que la co-écriture du remake live-action de Disney de La Belle et la Bête. Il a aussi récemment réalisé le drame Wonder, mettant en vedette Julia Roberts, Owen Wilson et Jacob Tremblay. Il est indéniable qu’il a beaucoup d’expérience dans l’industrie du cinéma, et j’ai hâte de voir ce qu’il apportera à cette version de Dear Evan Hansen, avec le résumé des projets qu’il a derrière lui.