Cher Evan Hansen Trailer: La comédie musicale du film de Ben Platt et Kaitlyn Dever ressemble à une larme

Les comédies musicales de cinéma sont un genre éprouvé, qui a le potentiel de connaître un succès à la fois critique et financier. Des comédies musicales contemporaines de Broadway comme In The Heights et The Prom ont récemment reçu une adaptation cinématographique, et cette tendance se poursuit avec Dear Evan Hansen de Stephen Chbosky. Le film présente un casting de tueur comprenant la star originale Ben Platt, Julianne Moore, Kaitlyn Dever et Amy Adams. Et la première bande-annonce a montré que Cher Evan Hansen allait être un sérieux déchireur.