Cher explique pourquoi les femmes doivent pousser l’enveloppe

E ! : Le succès n’est pas facile à obtenir, mais vous le tuez depuis des décennies. Quand vous y réfléchissez, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ?

C : J’ai choisi d’être un artiste, mais quand tu échoues, tu échoues devant le monde entier. C’est juste quelque chose que j’ai pris. Les gens ne se rendent pas compte que j’ai échoué presque autant de fois que j’ai réussi. C’est juste quand tu es en mode échec, personne n’est intéressé. Donc personne ne se rend compte que vous êtes dans les parages, puis vous faites autre chose et ils disent : « Oh mon Dieu, tu t’es vraiment réinventé. » Je suis le même depuis que j’ai quatre ans. Je ne me suis jamais vraiment réinventé.

ET! C’est tellement drôle que vous pensiez cela parce que j’ai l’impression que ce concept de « réinvention » et même le mot lui-même est quelque chose que beaucoup de gens associent à vous.

C : Je sais, mais c’est idiot. C’est tellement idiot. Je veux dire, honnêtement, je suis le même moi têtu et drôle depuis que, eh bien, je voulais m’enfuir de chez moi quand j’avais environ quatre ans. Je viens de faire une valise. Je suis sorti et j’ai dit à ma mère : ‘Il commence à faire noir. J’irai demain.’

E ! : Quelles sont les choses que les femmes devraient garder à l’esprit pour s’en tenir à leurs objectifs ?

C : Je pense que si vous êtes fort, essayez d’être intelligent, faites confiance à vos intuitions et si vous êtes gentil, vous avez la moitié de la bataille gagnée.

Je pense que la gentillesse est majeure dans la vie et je viens d’apprendre tout de ma mère et j’ai continué à l’étendre dans ma vie parce que j’en étais capable. J’ai tellement appris de ma mère sur la gentillesse. Nous étions un peu pauvres, mais ma mère a toujours trouvé un moyen de nous montrer que nous avions bien plus que certaines personnes et elle nous a appris à nous arrêter, à parler et à aider. Ma sœur et moi étions dans la voiture pour aller quelque part et je n’ai jamais d’argent pour une raison quelconque. J’ai vu un sans-abri dans la rue et je lui parle. Je crie à ma sœur : « Jen, avons-nous de l’argent ? » Et puis ma sœur dit : ‘Oh mon Dieu, tu es comme maman.’ Et, je suis allé, ‘Ouais.’ À bien des égards, je suis comme maman. Ma mère a 95 ans et est toujours une boteuse de cul.