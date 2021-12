cher Kimi, nous allons te laisser tranquille maintenant

Rendant hommage à leurs pilotes sortants – Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi – l’équipe Alfa Romeo a ajouté des messages aux livrées des voitures respectives avant leur dernière course avec l’équipe, pour le Grand Prix d’Abu Dhabi de ce week-end.

Le vétéran Raikkonen, dont l’énorme carrière en Formule 1 se termine dimanche soir lorsque le drapeau à damier flotte sous les projecteurs du circuit de Yas Marina.

Pour le bien-aimé Finn, dernier champion du monde de Ferrari grâce au titre des pilotes de F1 2007 qu’il a remporté pour eux. Remarquablement, ce sera également son 349e et probablement son dernier départ dans l’élite.

L’Iceman a 103 podiums de Grand Prix à son actif, 21 fois vainqueur. Il a piloté pour Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus et Alfa Romeo.

La carrière de Giovinazzi a été moins brillante mais Ferrari a fidèlement gardé la foi et il quittera la F1 avec 61 départs à son actif. Il poursuivra désormais une carrière en Formule E.

Alfa Romeo a déclaré dans un communiqué de presse, avant le week-end de course sur le circuit de Yas Marina : -équipe basée, un voyage ensemble qui avait commencé en 2019. «

La voiture de Raikkonen comportera le ironique « Cher Kimi, nous allons vous laisser seul maintenant » en hommage à l’un des grands one-liners que Kimi a lancé au cours de sa carrière : « Laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais »

À juste titre, il était sur le point de remporter la victoire de Lotus au Grand Prix d’Abou Dhabi 2012, le lieu de la confrontation pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen ce week-end, et, comme mentionné, la dernière course de Kimi.

La voiture de Giovinazzi portera les mots « Grazie di tutto, Antonio » en hommage à la contribution du pilote italien à l’équipe depuis ses débuts, a déclaré l’équipe.

Et d’ajouter : « Les messages seront présentés pendant toutes les sessions du Grand Prix d’Abou Dhabi et ne seront que l’un des hommages à Kimi et Antonio qui auront lieu tout au long du week-end, l’équipe en dévoilera davantage au fil des jours.

« Alors que la saison 2021 touche à sa fin, le partenariat entre deux pilotes qui ont charmé des millions de fans par leur personnalité, leur humour et leur engagement dans la course, incarnant l’esprit Alfa Romeo Racing Orlen sur et en dehors de la piste, se terminera également par le partenariat entre deux pilotes qui ont séduit des millions de fans.

