Cher parle de cette époque où elle était follement amoureuse de Val Kilmer .

Il y a quelques années, déesse sans âge Cher nous a dit que Tom Cruise est dans son top 5 des amoureux (oui, QUE Tom Cruise). À quoi, beaucoup d’entre nous ont demandé : « Tom Cruise a-t-il utilisé ses pouvoirs de scientologie pour hypnotiser Cher et lui faire dire cela ? Qui sait, mais Cher a récemment parlé d’un autre amour majeur de sa vie et ces commentaires n’apportent pas de points d’interrogation comme ses commentaires de Tom Cruise. Cher a fait une interview avec People où elle explique à quel point elle était follement amoureuse de Val Kilmer, dont la récente bataille contre le cancer de la gorge fait l’objet du documentaire Val.

Le mois dernier, le documentaire de Val a fait le tour de Cannes, puis a finalement trouvé sa place sur Amazon Prime, où il présente sa vie dans des centaines d’heures de séquences vidéo personnelles menant à sa bataille déchirante contre cette putain de ravageur toujours non invitée; cancer.

Je vais supposer que dès que Cher a eu vent de l’attention que le documentaire de Val recevait, elle a crié « Vous n’avez pas fini de me voir ! » avant de passer à People pour leur rappeler qu’elle était sortie avec Val de 1982 à 1984. Ils avaient même des surnoms l’un pour l’autre qui allaient du couple Denny’s spécial early0bird aux mots de sécurité utilisés par une dominatrice.

Nous nous appelions Sid et Ethel. Val ne voulait pas crier “Cher” et je ne voulais pas crier “Val”. Nous nous appelions aussi Valus Maximus et Cherus Reprimandus. C’était juste un peu qui j’étais dans le ménage. Bien sûr qu’il était Maximus, allez.

Cher a également révélé comment Val l’a aidée à perfectionner son métier d’actrice au début de sa carrière au cinéma. Cher est une lauréate d’un Oscar, mais au début, elle n’avait pas très confiance en ses compétences. Heureusement, Val était là pour être son ailier et l’aider à surmonter son doute.

Il m’a aidé avec le test d’écran pour Mask. Il m’a donné beaucoup de confiance dans mon travail. Dans ce test d’écran, je n’ai pas compris pourquoi ils venaient à moi parce que je n’avais fait que Silkwood. Puis nous y sommes allés le lendemain, nous en avons fait un pour lui. Désir sous les ormes, je pense. Au milieu de ça, j’étais tellement absorbé par ce qu’il faisait, j’ai juste oublié mes répliques.

Le plus beau point à retenir de l’interview est que Cher et Val sont restés amis pendant quatre décennies, et les deux comptent sur leur lien à travers l’humour. Même lorsque Val est tombé malade, Cher était là pour s’assurer qu’il était de bonne humeur. Surtout quand un groupe d’ambulanciers paramédicaux est passé pendant l’une de ses urgences médicales les plus horribles.

Il était chez moi la plupart du temps, il était malade. Il a été courageux tout le temps. J’ai vu à quel point il était malade. Une fois, quand les ambulanciers se sont présentés après qu’il était si malade et qu’il crachait du sang, il m’a regardé et je l’ai regardé et nous savions tous les deux à quoi nous pensions. Parce que ces gars sont si beaux. Quand un de ces ambulanciers vient chez vous, vous savez juste que vous allez voir quelqu’un qui est vraiment mignon.

C’est vrai Cher, garde tes priorités en ordre. Parce que la maladie soit damnée, personne ne devrait jamais laisser passer l’occasion de vérifier un homme sexy en uniforme.

