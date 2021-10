Cher poursuit la succession de Sonny Bono pour un avis de résiliation de redevance

La chanteuse et actrice Cher, âgée de 75 ans, poursuit officiellement Mary Bono, la quatrième épouse de Sonny Bono et administratrice du Bono Collection Trust, pour avoir prétendument tenté de mettre fin à des éléments d’un accord multiforme de 1978 couvrant les projets musicaux publiés conjointement par Cher et Sonny.

Cher, née à El Centro, a récemment déposé la plainte auprès d’un tribunal fédéral de sa Californie natale, nommant Mary Bono comme défenderesse à la fois individuellement et comme fiduciaire du Bono Collection Trust susmentionné. Selon l’action simple, Cher et Sonny Bono, qui se sont mariés en 1967 et ont sorti « I Got You Babe » et un certain nombre d’autres morceaux bien connus, « ont convenu d’un partage égal de leurs biens communs » après avoir divorcé en 1975.

Plus précisément, en août 1978, Sonny Bono aurait « irrévocablement » cédé à Cher « en tant que propriété unique et distincte dans le monde entier et à perpétuité, cinquante pour cent de leurs droits en redevances de composition musicale, redevances d’enregistrement et autres actifs » moins les frais d’administration, selon le texte.

L’accord « écrit » correspondant indiquait également que Sonny devait choisir le ou les administrateurs, conformément au procès, tandis que Cher avait « le droit d’approuver tous les autres accords avec des tiers… sans que son approbation ne soit déraisonnablement refusée ». De plus, le contrat « lie expressément les héritiers et ayants droit respectifs des deux parties », affirme le demandeur.

Une action d’homologation initiée « peu de temps » après le décès de Sonny Bono en 1998, la poursuite se poursuit et Cher « a été déposée dans l’action d’homologation de sa créance, soulevant les obligations de Sonny envers elle en vertu de l’accord de 1978. Mary Bono, en tant qu’administratrice de la succession, a offert une « approbation expresse » pour la réclamation, selon le document.

Enfin, en ce qui concerne le contexte de la bataille juridique, en 1990, Cher a créé The Veritas Trust (anciennement Inshallah Trust) et lui a transféré « sa propriété indivise de cinquante pour cent » dans les redevances de Sonny & Cher. De plus, Cher « allègue » que les héritiers de Sonny Bono – c’est-à-dire Mary Bono, « Chesare Bono, Chianna Bono, Christy Bono et Chastity (Chaz) Bono » – ont transféré leur propre intérêt dans les redevances au Bono Collection Trust initialement noté » quelque temps avant avril 2011. Mary Bono serait l’administratrice « unique » de la fiducie.

Les fiducies ont ensuite signé un trio d’accords avec Wixen Music Publishing en 2011 – accordant à l’entité une commission de 10 % sur les redevances enregistrées et les revenus d’édition, en plus d’une commission de 15 % sur les accords de synchronisation et d’autres « opportunités » d’exploiter le catalogue Sonny & Cher. .

Au cours de la dernière décennie, Wixen « a perçu et versé » l’indemnisation appropriée à Cher, selon le procès, mais 2016 aurait vu les héritiers de Sonny Bono (« ou la majorité d’entre eux »), « avec l’aide ou la participation de Wixen », problème « un avis de résiliation [under Section 304(c) of the Copyright Act of 1976] à divers éditeurs de musique ou autres sociétés à qui Sonny avait accordé un transfert ou une licence des droits d’auteur de renouvellement, ou des droits en vertu de ceux-ci.

Les paiements de 50 % ont été effectués malgré le fait que cet avis de résiliation soit arrivé sans « la connaissance ou la participation » de Cher, qui « n’a jamais demandé à Wixen d’aider à l’émission d’un avis de résiliation ».

Puis, septembre 2021 aurait apporté avec lui un avis transmis aux représentants de Cher, indiquant que le même avis de résiliation de l’article 304 (c) annule également son intérêt pour les redevances de composition (et la moitié des redevances enregistrées et l’approbation des accords avec des tiers) en vertu de la Accord de 1978.

Inutile de dire que, compte tenu de la confrontation actuelle dans la salle d’audience, Cher a repoussé l’avis de résiliation, alors que « The Bono Collection Trust continue d’adhérer à ses affirmations et a cessé, ou cessera sous peu, de payer à The Veritas Trust ».

L’article 304 (c) de la loi sur le droit d’auteur « prévoit, sous réserve de diverses conditions et limitations, que la veuve ou le veuf d’un auteur décédé et les enfants survivants peuvent mettre fin à l’octroi par l’auteur décédé d’un transfert ou d’une licence de renouvellement du droit d’auteur ou de tout droit en découlant, exécuté avant le 1er janvier 1978 », poursuit le procès de Cher.

Et sur ce plan, « même si » l’avis de résiliation adressé à Cher est valide, il n’aurait pas pu annuler l’accord de divorce de 1978, les octrois post-janvier 1978 exécutés par Sonny Cher, et les « octrois de droits de ce dernier en dehors des États-Unis ». », entre autres, selon le demandeur.

« La cession de Sonny au demandeur dans l’accord de règlement du mariage d’une propriété indivise de cinquante pour cent des redevances n’est pas une concession de droits d’auteur ou de droits de renouvellement qui découlent de la loi sur le droit d’auteur et, pour cette raison supplémentaire, n’est pas soumise au § 304 (c) résiliation », indique le texte juridique.

Cher demande un jugement déclaratoire concernant l’avis de résiliation ainsi que des dommages-intérêts pour rupture de contrat « d’un montant actuellement inconnu mais estimé à plus de 1 000 000 $ ». Au moment de la rédaction de cet article, Mary Bono ne semblait pas avoir traité la plainte sur les réseaux sociaux.