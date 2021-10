Cher poursuit la veuve de son ex, on vous dit pourquoi

Cher et Sonny se sont mariés en 1964 et ont formé un duo artistique qui a connu un grand succès commercial au cours de cette décennie, avec des chansons comme « The Beat Goes On » et « I Got You Babe », jusqu’à ce que leur divorce en 1975 dynamite le couple musical et ils décident de se séparer toutes les redevances de leurs chansons dans la moitié.

Plus tard, Cher Il a poursuivi sa carrière d’actrice et de chanteur tandis que Sonny est entré en politique en tant que membre du Congrès du Parti républicain pour la Californie et a épousé Mary Bono, sa quatrième épouse jusqu’à sa mort en 1998 des suites d’un accident de ski.

Cher. (.)

Maintenant, Cher a déposé une plainte à Los Angeles parce qu’elle prétend que la veuve de son ex-partenaire a retenu ses revenus pendant des années de l’utilisation des chansons de Sonny & Cher.

« Lorsqu’ils ont divorcé, le demandeur et Sonny ont convenu d’un partage équitable de leurs biens en commun et, à cette fin, en 1978 Sonny a irrévocablement cédé au demandeur, en tant que propriétaire unique dans le monde entier et à perpétuité, cinquante pour cent de leurs droits « , dit le procès.