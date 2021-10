Cher poursuit la veuve de Sonny Bono, Mary, pour retenue de redevances

Cherva après la veuve de son ex-mari et partenaire musical décédé, et si elle et Sonny Bono a écrit une chanson à ce sujet… Cher aurait pu l’appeler « The Cheat Goes On ».

Le chanteur a porté plainte contre Marie Bono Mercredi devant un tribunal fédéral, alléguant que la veuve de Sonny avait retenu des redevances sur les tubes de Sonny et Cher des années 1960 … tels que « I Got You Babe » et « The Beat Goes On ».

Selon les documents juridiques… Cher prétend que lorsqu’elle et Sonny ont divorcé en 1975, ils ont convenu d’un partage égal de leurs redevances musicales et ont signé un accord à cet effet lorsqu’ils ont réglé le divorce en 1978.

Cher allègue que Mary a essayé de défaire sa propriété de ces droits et redevances ces dernières années.

Si vous n’êtes pas familier … Cher a épousé Sonny en 1964 – elle était sa deuxième épouse – et le duo a connu un succès fou avec leurs chansons, ainsi que « The Sonny & Cher Comedy Hour » au début de ‘ années 70 avant de se séparer.

Cher a poursuivi une carrière solo réussie dans le showbiz, tandis que Sonny est devenu un politicien californien. Il a épousé Mary, sa quatrième épouse, en 1986… et l’a épousée lorsqu’il est décédé dans un accident de ski en 1998.

Cher et Mary se seraient bien entendus après la mort de Sonny, mais les choses se sont clairement calmées … maintenant, Cher poursuit pour au moins 1 million de dollars de dommages et intérêts et veut qu’un juge déclare que le règlement de divorce de 1978 séparant les redevances musicales est toujours exécutoire à l’avenir.

Nous avons tendu la main à Mary … pas encore de réponse.