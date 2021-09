Cher réalisateur d’Evan Hansen, Stephen Chbosky sur les scènes supprimées et son premier montage ⋆ .

Avec le réalisateur celui de Stephen Chbosky Cher Evan Hansen jouant maintenant dans les théâtres, j’ai récemment eu l’occasion de parler avec lui de l’introduction de la comédie musicale de Broadway primée aux Tony Awards sur les écrans de cinéma. Au cours de l’interview, il a parlé de vouloir s’assurer que le public ne perd jamais son empathie pour Evan (Ben Platt), comment il ne s’est retrouvé qu’avec deux scènes supprimées entre sa première coupe et le film fini, et le défi de monter pendant COVID et de ne pas pouvoir projeter le film devant le public.

Si vous n’êtes pas familier avec Dear Evan Hansen, le film du lycée est écrit pour l’écran par l’écrivain Tony de la série. Steven Levenson, avec de la musique et des paroles de l’équipe d’auteurs-compositeurs de la série, lauréate d’un Oscar, d’un Grammy et d’un Tony Benj Pasek & Justin Paul. L’histoire parle d’un étranger du lycée (Platt) qui gagne l’amitié et la gloire en affirmant à tort qu’il avait un lien étroit avec l’un de ses camarades de classe décédés. Le film et la pièce sont un regard puissant sur l’isolement, l’anxiété sociale et le deuil et mettent en lumière l’importance de parler de santé mentale. Cher Evan Hansen joue également Kaitlyn Deaver, Amandla Stenberg, Danny Pino, Colton Ryan, et Nik Dodani.

Regardez ce qu’il avait à dire dans le lecteur ci-dessus et ci-dessous, c’est exactement ce dont nous avons parlé.

Stephen Chbosky

Comment il avait besoin de s’assurer que le public ne perde jamais son empathie pour Evan. Combien de temps a duré sa première coupe ? Comment il a coupé 20 minutes entre son premier montage et le mix final mais seulement deux scènes ont été perdues.

