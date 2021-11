Cher Scarlett, mobilisateur #AppleToo, démissionne

Cher Scarlett a aidé à lancer des sondages sur l’équité salariale chez Apple. Elle a également mené plusieurs campagnes anti-harcèlement/discrimination au sein de l’entreprise. Après avoir aidé à lancer le mouvement #AppleToo et déposé une plainte auprès du National Labor Relations Board (NLRB) contre Apple, elle quitte le fabricant d’iPhone.

En septembre, Scarlett a déposé une plainte auprès du NLRB. Sa plainte accuse Apple d’« activité coercitive et répressive ». La plainte de Scarlett souligne que les actions du géant de la technologie favorisent « les abus et le harcèlement des organisateurs d’activités concertées protégées ».

Les employés d’Apple se sont organisés pour lutter contre la toxicité et les disparités salariales auxquelles sont confrontés de nombreux groupes marginalisés. Leurs efforts se sont malheureusement heurtés à une forte résistance. D’autres employés qui ont combattu l’entreprise basée à Cupertino sur de tels problèmes ont fait l’objet de représailles. Ils ont dû faire face à une réaffectation d’emploi, à des congés administratifs et à une atmosphère de représailles. Jannika Parrish a même été licenciée, tout comme Ashley Gjovik. Apple a accusé les deux d’avoir divulgué des informations confidentielles, mais n’a jamais prouvé ces allégations.

Scarlett a pu lancer la seule enquête sur les disparités salariales chez Apple qui a réellement duré. Apple a insisté pour que les organisateurs cessent et renoncent à d’autres efforts. L’état d’esprit, l’intelligence et la persévérance de Scarlett en matière de sécurité l’ont amenée à créer une enquête à toute épreuve que Cupertino ne pouvait pas rejeter si facilement.

Maintenant, l’ingénieur est apparemment parvenu à un accord avec Apple. Le vendredi 19 novembre est son dernier jour chez Apple, et elle rejette sa plainte auprès de NLRB contre le géant de la technologie. Scarlett a recherché et postulé pour d’autres emplois dans l’industrie de la technologie, mais a décidé de faire une pause pendant qu’elle décide où aller à partir d’ici.

La première chose que j’ai apprise est que les entretiens techniques s’améliorent. J’ai dit à de nombreux recruteurs dès le départ que je n’étais plus disposé à faire du codage en direct ou du tableau blanc. De nombreux endroits se sont ajustés, ou l’avaient déjà mis au bord du trottoir. C’est assez génial.

En attendant, cependant, Scarlett constate des changements positifs dans les pratiques de recrutement technologiques. De nombreux recruteurs n’utilisent plus les tactiques utilisées pour bloquer les candidats défavorisés, mais hautement qualifiés. Scarlett « a dit à beaucoup de recruteurs que je n’étais plus disposée à faire du codage en direct ou du tableau blanc ». Elle a constaté que bon nombre de ces recruteurs étaient prêts à s’adapter ou avaient déjà arrêté les pratiques.

Scarlett m’a dit que le codage en direct et le tableau blanc peuvent souvent couper les gens des groupes marginalisés malgré leur niveau de compétence élevé.

Je pense que cela aide les groupes marginalisés, car généralement ces personnes ont moins accès aux ressources qui leur permettent de réussir dans les styles d’entretien basés sur les performances comme le codage en direct et le tableau blanc, et sont également souvent perçues plus négativement par les enquêteurs qui ne sont pas marginalisés lorsqu’ils fonctionnent mal dans ces conditions.

Les personnes ayant moins de privilèges ont également souvent moins de temps à consacrer à l’étude pour des entretiens de type examen, et moins de place pour un éventuel rejet dans des processus longs et épuisants qui peuvent durer de 4 à 6 semaines ou plus.