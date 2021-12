Cher Scarlett, organisatrice de #AppleToo, ne retire plus sa plainte contre l’entreprise auprès du National Labor Relations Board

L’ancienne employée et organisatrice d’Apple, Cher Scarlett, ne retire plus sa plainte du National Labor Relations Board (NLRB) contre l’entreprise, selon un nouveau rapport. Apple avait demandé qu’elle le fasse lorsque le couple s’est mis d’accord sur un règlement le mois dernier.

Alors que Scarlett avait accepté de mettre fin à la procédure, elle dit maintenant que cela n’arrivera pas car Apple n’a pas respecté son engagement. Plus précisément, Apple était censé indiquer clairement à la fois en interne et publiquement que les employés pouvaient discuter de leurs revenus entre eux. Selon un rapport de Forbes, cela ne s’est pas produit ou a été fait de telle manière que cela était essentiellement inutile.

« L’une des demandes que j’ai faites était qu’il y ait une affirmation très publique et visible que les employés sont autorisés à discuter de leurs conditions de travail et de leur rémunération, à la fois en interne et en externe », a déclaré Scarlett lors d’un entretien téléphonique jeudi. Apple a publié un langage sur sa page interne des ressources humaines reconnaissant le droit des employés de discuter de la rémunération, mais il a été publié le 19 novembre, le vendredi précédant les vacances annuelles de Thanksgiving de l’entreprise. « Ce n’est que depuis une semaine qu’ils ont congédié tout le monde dans l’entreprise », a déclaré Scarlett. De plus, il a été supprimé le lundi suivant, lorsque la plupart des gens étaient de retour au travail.