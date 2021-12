Cher Strauberry et Twompsax sur la validation et la joie trans

Cher Strauberry refuse d’être fatigué.

Chaque soir, Strauberry dit exactement la même chose alors qu’elle monte sur scène : « Nous sommes Twompsax d’Oakland, en Californie ! Vous êtes valide et aimé et pas seul et nous nous soucions vraiment de vous ! » Twompsax a à peine eu une soirée de repos sur son programme de tournée incessant, jouant des spectacles consécutifs dans des maisons punk, des granges et des half-pipes à travers les États-Unis depuis octobre.

«Je ne suis pas fatiguée», dit-elle, se souvenant d’une veillée puissante et larmoyante de la Journée du souvenir trans à laquelle elle a assisté à Asheville, en Caroline du Nord, la semaine dernière. « Les gens qui veulent notre mort et ne veulent pas nous accorder les droits humains fondamentaux – ces gens ne sont pas fatigués. Nous sommes là, indépendamment de tous les murs, et nous continuerons à être là à le faire.

Au-delà de la scène, Strauberry est devenu une force respectée dans le monde du skateboard, connue pour sauter par-dessus les murs avec style. Une fois adolescente fugueuse, elle a appris à patiner en broyant des cercueils sur le parking d’un salon funéraire de la Bay Area. À 28 ans, elle a fait des vagues en tant que l’une des premières skateurs transgenres à devenir pro. Une de ses planches se trouve même au National Museum of American History. La plupart des gens pensent que Strauberry est principalement une skateuse et elle est incroyable et emblématique, mais elle est bien plus que cela. C’est une musicienne avec un catalogue complet de disques solo et de groupe à son actif, une zinester (avec une collection reliée publiée par Seth Bogart l’année prochaine) et une défenseure de la communauté trans.

Alors que les récits hétérosexuels cisgenres de la transité gardent le spectre de la mort derrière les discussions sur l’identité trans, Strauberry utilise son skateboard et sa musique punk pour résister à ce récit, insistant plutôt sur la joie, la rage, la possibilité et la vie trans.

Twompsax est une équipe d’amis basée à Oakland et devenue coéquipiers. C’est après un concert de Limpwrist and Younger Lovers au 924 Gilman Street que Strauberry n’a plus peur d’être elle-même. Dans la vraie mode punk, ses camarades de groupe ne portent que leurs prénoms – Ian joue de la batterie, Izzy joue de la guitare, Tris joue de la basse, Strauberry chante, et pendant toute la durée de cette tournée, Chris, alias « Scootch », est leur garde du corps, documentaliste et chauffeur.

Cher Straubery et le guitariste de Twompsax Izzy.

(Rob Coons)

Bien qu’il y ait eu beaucoup de choses à aimer dans les tournées, tout n’a pas été « pêches et crème », dit Strauberry, plaisantant sur le fait de vivre d’un régime de nicotine et de café tout en naviguant dans une « mer d’anarchie », faisant référence aux chansons de Sheryl Crow. elle et ses camarades du groupe Twompsax ne peuvent pas en avoir assez. Elle a même dû combattre un homme sur scène dans le nord de l’État de New York après avoir refusé d’arrêter de pousser les filles dans la fosse après plusieurs avertissements.

La musique est centrale, mais la force motrice de cette tournée est la communauté. « Je n’ai jamais rencontré autant d’enfants qui ont leur s— compris bien plus que moi quand j’étais ado! » dit Tris en riant et en commentant le beau cycle de validation trans entre le groupe et la foule tous les soirs.

Après chaque concert, le groupe prend des photos pendant des heures avec les fans, et a même reçu des lettres de remerciements et de soutien. Strauberry a apporté 20 skateboards avec elle en tournée pour les distribuer aux enfants, dans l’espoir d’inspirer plus de skateurs trans dans les petites villes. La dernière planche à roulettes qu’elle a offerte était son propre deck complet à une fille trans de 16 ans à St. Louis que sa mère l’avait amenée au spectacle. Beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants trans pour voir Twompsax, et Strauberry a passé plusieurs nuits à pleurer avec ces parents et ces enfants de joie et d’espoir.

Dans la veine de groupes comme Blatz et Limpwrist, Twompsax négocie des chansons agressives, rapides, courtes et entraînantes qui donnent envie de danser et de crier. Certaines chansons abordent directement des problèmes trans comme « Trap », un hymne punk maniaque sur le fait de prendre des insultes transphobes et homophobes et de les transformer en quelque chose de puissant. « Chelsea Hair » est un banger pop doux et plein d’entrain de 30 secondes qui traverse la politique des cheveux punk, se sent mignon et expérimente le regard cisgenre en public. La dernière cassette de Twompsax, « Disgusting Me Out », a été enregistrée par le groupe dans une chambre au Texas transformée en studio.

Toute une tournée de vans punk rock aux États-Unis est exténuante. Il y a beaucoup de traditions et de fétichisation de « la camionnette » du point de vue des hommes blancs. Les fans de punk purs et durs connaissent très bien l’esthétique de monter dans la camionnette et de partager un sac de sport, se balançant et roulant à travers les plaines avec un accent protestant limite sur l’éthique du travail, le sacrifice et brutalité comme pierre angulaire ironique du punk.

« Tourner avec un groupe trans et queer est très différent de tourner avec un groupe de gars stupides », dit Ian, « les tournées sont vraiment tendues pour un groupe comme nous, mais nous nous soutenons mutuellement. » Les panneaux d’affichage, les panneaux de signalisation et les toilettes publiques sur la route rappellent constamment les dangers et les dommages potentiels pour les personnes trans et homosexuelles.

Les concerts sont sûrs, mais pendant l’intervalle, Strauberry note qu’elle a l’impression qu’ils sont une « cible mobile ». Ce n’est pas seulement un sentiment, 2021 a vu l’introduction du plus grand nombre de projets de loi anti-trans déposés aux États-Unis ainsi que les homicides de personnes trans les plus signalés. Heureusement, Ian et Chris assument une responsabilité supplémentaire en vérifiant les toilettes des stations-service pour s’assurer qu’elles sont sans danger pour Strauberry, Izzy et Tris. utiliser. Et pour régler les comptes, le groupe tague des symboles trans sur les autoroutes et les aires de repos chaque fois qu’ils le peuvent.

La définition du punk est quelque chose qui est constamment débattu au sein de la sous-culture, qui a été à la fois un refuge et un site de violence pour les personnes queer et trans ainsi que pour les femmes et les personnes de couleur. Twompsax est propulsé par quelque chose de nouveau dans l’esprit classique de confrontation et de bricolage sur lequel le genre a été construit. Si Black Flag ne concernait que les dommages, Twompsax se concentrait sur la réparation agressive.

Straubery joue avec le batteur de Twompsax Ian et le bassiste Tris.

(Rob Coons)

Pour Cher, Twompsax est un exutoire pour inspirer les enfants transgenres « à être ce qu’ils veulent être », dit-elle. Que ce soit « écrire un livre, aller à l’université, [or] faire du sport », le punk est le seul moyen pour elle de faire passer le message.

« Ce que nous faisons, c’est du punk », dit Strauberry, en riant de la façon dont le mot « poseur » a été lancé aux personnes queer par des hommes avec une autorité punk auto-imposée. « Nous le faisons 10 fois plus dur. Je déteste me prouver et je n’ai rien à prouver. Mais je vais montrer à ces enfants de quoi ils sont capables. Et c’est important pour moi. »

Twompsax joue le 4 décembre à San Diego au Fear of Noise Fest au Queen Bee’s Art and Cultural Center et le 5 décembre à un spectacle secret à Los Angeles — si vous voulez y aller, vous devrez demander à un punk le adresse.