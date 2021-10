Cher Sues Sonny Bono’s Widow Over ’60 Hits Royalties

Cher a déposé une plainte contre la veuve de son ex-mari Sonny Bono pour avoir prétendument retenu les redevances générées par leurs tubes des années 1960 comme « I Got You Babe » et « The Beat Goes On ». Deadline rapporte que la diva de la pop a déposé une plainte contre l’ancienne représentante Mary Bono, la quatrième épouse de Bono, mercredi à Los Angeles, demandant 1 million de dollars. Cher allègue que Mary a travaillé à « défaire » ses droits et redevances pour la musique que l’ancien duo a faite ensemble et espère être indemnisée en conséquence.

Cher et Bono divorcent En 1975, après treize ans de vie commune, six d’entre eux se marient. Ils partagent un fils, Chaz. Bono est décédé en 1998 dans un accident de ski.

Cher a déjà parlé des difficultés qu’elle a rencontrées lors de son mariage avec son co-animateur de The Sonny and Cher Comedy Hour. Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2010, Cher a admis que Bono avait du mal à s’être catapulté dans la gloire pendant leur mariage. « Il m’a dit quand nous étions ensemble : ‘Un jour tu vas me quitter. Tu vas continuer et faire de grandes choses.’ Il m’a écrit ce poème, et je souhaite à Dieu de l’avoir gardé », a déclaré Cher. « Il a dit : ‘Tu es un papillon, destiné à être vu par tous, pas à être gardé par un’.’ Je ne l’aurais pas quitté s’il n’avait pas eu une prise si serrée, une prise si serrée. »

Cher a également déclaré que Bono « a fait plusieurs choses… me traitant plus comme la poule aux œufs d’or que comme sa femme ». Une cause majeure de leurs conflits conjugaux était le fait que Bono a lancé Cher Enterprises, dont il possédait 95% et leur avocat 5%. Après leur séparation dans les années 70, Cher a dû se battre pour le droit de travailler et de rester un artiste. Cependant, ils ont finalement réglé les questions juridiques et Cher a même parlé aux funérailles de Bono. Pourtant, la relation n’a jamais été complètement réparée.

« Je lui pardonne, je pense », a-t-elle déclaré à Vanity Fair. « Il m’a blessé de tant de manières, mais il y avait quelque chose. Il était bien plus qu’un mari – un mari terrible, mais un excellent mentor, un excellent professeur. Il y avait un lien entre nous qui ne pouvait pas être rompu. S’il J’avais accepté de simplement dissoudre Cher Enterprises et de tout recommencer, je ne serais jamais parti. Il suffit de le diviser au milieu, 50-50. «