Cher Sumit Sharma, Nos lecteurs ont de grandes questions sur MVIS Stock

MicroVision (NASDAQ :MVIS), qui publie les résultats du deuxième trimestre mardi prochain, est peut-être mon action short-squeeze préférée. C’est également une entreprise technologique potentiellement révolutionnaire qui travaille sur le lidar (détection et télémétrie de la lumière), les véhicules autonomes et les produits de réalité augmentée (AR). C’est en partie pourquoi je suis de retour dans le stock MVIS plus récemment.

Source : temp-64GTX/Shutterstock.com

D’autres actions Reddit comme Jeuxtop (NYSE :GME) devrait retenir ma bière pendant une minute. En tant que penny stock pour le premier semestre 2020 et favori pérenne de r/WallStreetBets, les actions MicroVision ont les ingrédients pour faire un jus potentiellement délicieux à 1000%.

En fait, il y a trois raisons principales d’être enthousiasmé par les actions MVIS aujourd’hui :

Mais avant de monter dans le train d’élan Lidar (🚀🚀🚀 MVIS YOLO 🚀🚀🚀), ou dans n’importe quel train ‘mo d’ailleurs, s’il vous plaît, cher lecteur, souvenez-vous de mon point de vue sur l’élan.

Sachez quand descendre.

Alors que l’action MVIS a clôturé jusqu’à 26 $ fin avril, alimentée par l’enthousiasme pour le nouvel échantillon de lidar de la société, elle a depuis chuté de près de 50 %. Le siège social de MicroVision à Redmond, Washington pourrait tout aussi bien être Punxsutawney, Pennsylvanie. Après tout, l’action MVIS semble destinée à répéter son propre modèle de hausse et de baisse du jour de la marmotte.

Mais, cette fois, cela pourrait être différent. MicroVision pourrait être plus qu’une simple pression. C’est parce que l’entreprise peut être la « prochaine grande chose » en réalité augmentée (RA) et lidar. Alors que MVIS devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 4 août, les investisseurs sont sur le point de s’asseoir.

Alors, Sumit Sharma, PDG de MicroVision, « InvestorPlace Nation » a quelques questions à vous poser. Nous espérons que vous répondrez à ces questions de nos lecteurs lors de l’appel de la semaine prochaine. Nous espérons également un suivi dans notre prochaine série Fireside Chat pour discuter plus en détail du lidar, de la conduite autonome et de la réalité augmentée.

MVIS Stock : la relation de MicroVision avec Microsoft

Contexte: Il y a actuellement une guerre des lunettes intelligentes AR entre Microsoft, Facebook (NASDAQ :FB), Pomme (NASDAQ :AAPL) et Google (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL). Microsoft est un client de longue date des modules de projecteur de réalité augmentée (AR) de MicroVision. Ceux-ci sont utilisés pour le dispositif de réalité mixte monté sur la tête HoloLens 2 (HL2) de Microsoft. Microsoft prévoit de futures versions des Hololens dans le but ultime de remplacer les smartphones par des lunettes intelligentes.

Question du lecteur : La technologie de MicroVision sera-t-elle la base des lunettes de surface Microsoft ?

Microvision prétend avoir le module d’affichage le plus léger et le plus petit au monde pour les lunettes intelligentes. La technologie pourrait constituer la base d’une nouvelle gamme de produits Microsoft. Microsoft pourrait potentiellement proposer des lunettes intelligentes plus légères et plus petites qu’Apple, par exemple.

Question du lecteur : Microsoft pourrait-il être intéressé par la division AR de MicroVision pour de nouvelles versions d’HoloLens et/ou le lancement de lunettes de surface en tant qu’évolution naturelle d’HoloLens ?

Sumit a parlé du fort intérêt des soumissionnaires pour l’espace de réalité augmentée pour acheter la gamme de produits AR ou l’ensemble de l’entreprise. Et Microsoft et MicroVision entretiennent une relation commerciale de longue date.

Réalité mixte, l’armée américaine et IVAS

Contexte: L’armée américaine explore l’utilisation de la technologie HoloLens de Microsoft dans des casques de combat de haute technologie dans le but d’améliorer la connaissance de la situation et les capacités des soldats. Les casques IVAS seraient utilisés par les soldats pour répéter et s’entraîner dans des scénarios plus réalistes utilisant la réalité augmentée pour se préparer au combat réel. C’est une grande victoire pour Microsoft. L’accord pourrait valoir plus de 21 milliards de dollars sur dix ans.

Sur la base des dépôts de brevets de MicroVision ainsi que d’une certaine vidéo, on peut en déduire que le HL2 de Microsoft et peut-être même l’IVAS pour l’armée américaine utilisent le moteur léger de MicroVision.

Question du lecteur : si vous consultez la chronologie des produits sur le site Web de MicroVision, les moteurs d’affichage des générations 4 et 5 ne sont pas inclus. Pourquoi pas?

Question du lecteur : est-il possible que l’activité AR soit vendue ? Et si oui, cela signifie-t-il que MicroVision se concentrera désormais uniquement sur le lidar automobile ?

Lidar pour véhicules autonomes

Contexte: À l’exception de Tesla (NASDAQ :TSLA) le lidar est considéré par la plupart des constructeurs automobiles comme une technologie essentielle pour faire progresser la conduite autonome. En termes simples, la technologie envoie des millions d’impulsions de lumière infrarouge. Il mesure ensuite le temps que ces impulsions prennent pour rebondir sur les objets et crée une carte 3D de l’environnement environnant. Le lidar capture les objets que le radar, le sonar et les caméras d’imagerie ratent.

Sharma de MicroVision s’est spécialisé dans le Lidar dans son rôle précédent chez Google. Il affirme que la technologie lidar de son entreprise va perturber le marché. Le matériel d’échantillon A du capteur Lidar longue portée de MicroVision a été lancé en avril de cette année.

Question du lecteur : pourriez-vous fournir une mise à jour sur le produit Lidar de la société ? Des équipementiers automobiles ont-ils exprimé leur intérêt à inclure la technologie lidar de MicroVision dans leurs programmes d’aide à la conduite ?

L’architecture de MicroVision comprend une technologie de balayage de faisceau laser basée sur MEMS, grâce à laquelle les unités de déviation de faisceau sont déplacées mécaniquement par des miroirs. La société affirme que cette architecture offre un coût nettement inférieur à celui des technologies 1550 nm concurrentes, qui nécessitent des capteurs, des lasers et des technologies de direction de faisceau plus coûteux. Cependant, plus récemment, plusieurs nouvelles sociétés lidar comme Lidar Velodyne (NASDAQ :VLDR) et Innoviz (NASDAQ :INVZ) fabriquent des produits lidar 905 nm qui, selon eux, peuvent réduire considérablement les coûts.

Question du lecteur : pouvez-vous discuter des avantages des systèmes lidar mécaniques par rapport aux technologies 905 et 1550 et de la courbe de coût associée à chacun?

Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

À la date de publication, Joanna Makris détenait des actions de Microvision. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Cliquez ici pour suivre ses meilleures transactions, où elle met en lumière la psychologie et l’élan du marché, tout en tirant parti de sa connaissance approfondie de l’analyse fondamentale pour proposer des stratégies de trading axées sur les événements.