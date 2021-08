Cherche à exposer les employés de la SEC XRP Holdings ⋆ Crypto nouveaux médias

Au milieu d’une lutte juridique en cours avec la commission des valeurs mobilières et des changes, les défendeurs de Ripple ont riposté avec une motion visant à exposer les avoirs en XRP des employés de la SEC, un jeton qu’ils ont prétendu être un titre non enregistré.

Mouvement récent de Ripple

Le 27 août, l’avocat James Filan a dévoilé la nouvelle motion de Ripple demandant à la SEC de produire des documents liés aux avoirs XRP de ses propres employés. L’ordre juridique vient en réponse à quatre réunions précédentes que Ripple a eues avec la SEC liées à cette question tout au long de l’été, qui ont toutes été “sans progrès”.

La requête est déposée au nom de Ripple Labs Inc., Bradley Garlinghouse (PDG de Ripple) et Christian A. Larsen (président exécutif de Ripple). Concrètement, les prévenus souhaitent rassembler « des documents anonymisés reflétant [the SEC’s] décisions de précontrôle commercial concernant XRP, bitcoin et éther.

Ils recherchent également des informations spécifiquement liées aux avoirs XRP des employés à produire avec des informations personnelles expurgées ou sous forme agrégée.

Dans sa motion, Ripple démontre que la SEC n’avait « pas adopté ni imposé » de règles interdisant à leurs employés de négocier des crypto-monnaies jusqu’au 16 janvier 2018. Cela serait, selon la société, conforme aux vues précédentes de la commission sur les actifs numériques. n’étant pas des valeurs mobilières jusqu’à ce point. Néanmoins, cela a laissé aux employés de la SEC une énorme fenêtre de temps pour collecter le XRP.

« À tout moment de 2013 jusqu’au 19 janvier 2018 au moins, les employés de la SEC étaient libres d’acheter, de vendre et de détenir du XRP sans aucune restriction de la SEC. »

Ripple et le tribunal ne perdent pas de temps : l’ordonnance donne à la SEC jusqu’au 3 septembre pour répondre à leur requête.

La bataille juridique en cours de Ripple

Les nouvelles récentes ne sont que la prochaine étape d’une guerre juridique continue entre Ripple et la SEC, que Ripple a récemment gagné. En mai, un tribunal américain a rejeté la tentative de la SEC d’accéder aux communications internes de Ripple concernant la vente de leur jeton, bloquant la route que la commission voulait emprunter pour les réprimer.

En outre, Ripple a récemment été approuvé sur une motion visant à accéder aux informations sur les ventes XRP de la société effectuées sur l’échange Binance, qui, selon l’équipe juridique de Ripple, ont été « massivement effectuées sur des plateformes de négociation d’actifs numériques en dehors des États-Unis ». Cela nuit au dossier de la SEC contre Ripple en utilisant la loi sur les valeurs mobilières, qui ne s’applique qu’aux offres et ventes nationales.

