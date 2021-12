Chercher un accord, retourner au Mexique sans être capturé

Inés « N »: Cherche un accord, retourne au Mexique sans se faire capturer | .

Le célèbre présentatrice à partir de la télé et l’homme d’affaires, Inés ‘N’ et Victor ‘N’, ils sont toujours des fugitifs de la loi, cependant, ils ont eu quelques approches avec le Procureur général de la République, sollicitent une peine moins lourde ou coopèrent pour retourner Mexique sans être arrêté.

Selon les informations qui ont été révélées dans différents médias, le couple donnerait des informations sur leur sort, ainsi que certains liens avec des agents publics responsables des accusations auxquelles ils ont également participé avec des sociétés écrans.

Jusqu’à présent, aucun avantage ne leur a été accordé pour empêcher la jugementCependant, ils cherchent à avoir cette solution pour rentrer au pays.

La Le bureau du procureur Spécialisée dans le Crime Organisé, l’enquête contre Inés ‘N’ est ouverte, accusé pour mener des opérations avec des ressources non prouvées pour près de 3 milliards de pesos, une somme colossale, et aussi pour fraude fiscale.

Depuis octobre, recherchée par le les autorités et jusqu’à présent on ne sait pas où il se trouve, il est un fugitif de la justice et a un dossier ouvert par Interpol pour être fouillé dans plus de 190 pays.



Inés ‘N’ cherche un arrangement pour pouvoir retourner au Mexique sans se faire capturer.

Selon le média La Jornada, la conductrice est prête à aider dans les enquêtes à son encontre, bien sûr, afin de recevoir quelques petits avantages dont elle a besoin.

Il a également été dit que si les accusations étaient remplies et vérifiées, elles pourraient être poursuivies pendant au moins 55 ans, un séjour très long à vivre en prison, beaucoup plus longtemps pour une personne habituée à vivre dans le luxe.

Dans Show News, nous continuerons avec cette affaire et nous vous informerons de tout ce qui est intéressant autour d’Inés ‘N’ et du monde du divertissement.