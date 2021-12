CHERCHEURS BRITANNIQUES : LES TIRAGES COVID « SEMBLENT EXPOSER LES GENS À UNE MORTALITÉ AUGMENTÉE »

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Des chercheurs de l’Université Queen Mary à Londres (QMUL) ont découvert des anomalies dans les données du vaccin COVID-19. Ces anomalies semblent indiquer que le récit soutenant l’efficacité des vaccins est « massivement exagéré » et que les vaccins exposent les receveurs à un risque de « mortalité accrue ».

Le facteur le plus probable des statistiques erronées est lié au fait que les autorités gouvernementales ont classé à tort les personnes décédées dans les 14 jours suivant une injection de COVID comme « non vaccinées ». Nous en avons parlé à plusieurs reprises. La façon dont les dirigeants continuent de collecter les données est absolument épouvantable, sinistre et très sadique. C’est fait de manière à pousser un récit de peur afin de nous imposer à tous ces « vaccins ». Des rapports sont publiés selon lesquels de nombreux receveurs de ces injections présentent déjà des signes de syndrome d’immunodéficience acquise induite par le vaccin (VAIDS), ce qui indiquerait une augmentation de la mortalité.

Une comparaison des rapports officiels du gouvernement suggère que les personnes entièrement vaccinées développent un syndrome d’immunodéficience acquise

Les cas de VAIDS induits par la vaccination sont en augmentation en raison de la vaccination de masse contre le COVID

Le Dr Norman Fenton, professeur en gestion de l’information sur les risques à QMUL et auteur principal de l’étude, a présenté un cadre général des recherches de son équipe dans une interview à la radio le 4 décembre :

« En fait, si vous tenez compte du fait que les personnes nouvellement vaccinées [who] mourir, [are] probablement classés à tort comme non vaccinés – parce que c’est l’explication la plus probable pour les choses étranges dans les données – alors vous arrivez à la conclusion que les vaccins ne semblent pas réduire la mortalité toutes causes confondues, mais produisent plutôt un véritable pic dans tous- cause de mortalité peu de temps après la vaccination », a-t-il résumé.

Après avoir examiné d’autres aspects des données, Neil conclut qu’ils n’ont trouvé « aucun avantage significatif des vaccins à court terme ». En fait, les tirs « semblent exposer les gens à une mortalité accrue ».

10.Nous ajustons cela en utilisant un décalage temporel et constatons une forte augmentation de la mortalité pour tous les groupes d’âge au cours des premières semaines, lorsque la prévalence de la covid était élevée et lorsque le déploiement de la première dose de vaccination a culminé. pic.twitter.com/HYezGJsFVD – Martin Neil (@MartinNeil9) 3 décembre 2021

En outre, « [w]Quelles que soient les explications des données observées, il est clair que les données de l’ONS sont à la fois peu fiables et trompeuses. En l’absence de meilleure explication, le rasoir d’Occam soutiendrait nos conclusions. Les données de l’ONS ne fournissent aucune preuve fiable que les vaccins réduisent la mortalité toutes causes confondues. »

En septembre, le Dr Joseph Mercola a signalé que les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis « comptaient comme non vaccinés toute personne décédée dans les 14 jours suivant l’injection ». « Non seulement cela gonfle de manière inexacte le nombre de morts non vaccinés, mais cela masque également les dangers réels des tirs COVID, car la grande majorité des décès dus à ces tirs surviennent au cours des deux premières semaines. Désormais, leurs décès sont comptés comme des décès non vaccinés plutôt que comme des décès dus à des blessures vaccinales ou à des infections révolutionnaires du COVID-19 », a-t-il écrit.-Life Site News

Quelque chose se passe ici. Rien n’a de sens si on le considère avec un esprit critique et logique. Restez vigilant et conscient. Le désespoir deviendra intense. Ceux qui ont l’intention de nous asservir ne s’arrêteront pas tant que vous ne serez pas un esclave permanent ou que leur pouvoir ne sera pas anéanti. Garde tes yeux ouverts. Au fur et à mesure que cette nouvelle sera publiée et que de plus en plus de gens se rendront compte qu’ils sont nés dans ce système esclavagiste d’oppression par le gouvernement, il y aura plus de tentatives pour contrôler davantage et cimenter leur domination.

