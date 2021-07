Chercheurs d’histoires

29/07/2021 à 08:03 CEST

Manoj Daswani

Les journalistes vont de siège en siège pour tenter de détecter l’épopée. On le retrouve dans des histoires comme celle d’Emmanuel Reyes, sans doute l’une des grandes sensations de ces Jeux de Tokyo. C’est un cyclone. Un gars complètement naturel à l’extérieur du ring et une bête à l’intérieur du ring. Sa médaille mettrait son histoire de courage et de surmonter l’adversité dans la vitrine nationale, chaque pire.

Aux Jeux, il y a ceux qui cherchent des métaux (les athlètes), ceux qui demandent justice (les arbitres) et qui cherche des histoires humaines. Chaque jour, nous, les envoyés spéciaux de la presse, scannons et ratissons les sites de Tokyo dans le but de trouver ce qui contient chaque exploit et chaque déception, chaque pas en avant et chaque pas en arrière. Si nous ne pouvions pas devenir un aimant pendant 15 jours pour détecter l’épopée, notre travail n’aurait peut-être aucun sens et ils nous laisseraient en Espagne faire des chroniques à la télévision.

Dans ces Jeux qui ont encore pas mal de compétitions, d’épreuves et de podiums à décerner, à ce jour l’histoire d’Emmanuel Reyes prend le gâteau. Aucun aussi choquant que celui-ci, si tonitruant dans son histoire, si unique par le contexte et les circonstances.

Mardi, l’hispanique cubain a fini de “déchirer les têtes” – c’est ainsi qu’il définit son travail de combattant – et il s’est approché de la zone mixte, où il a partagé avec la presse les détails et les contours de son odyssée particulière. Son histoire mérite d’être racontée. Il voulait être champion olympique et a quitté Cuba à la recherche de son rêve. Il a traversé cinq pays (Cuba-Russie-Biélorussie-Allemagne-Pologne-France), a été privé de liberté, avait le statut de réfugié… jusqu’à ce qu’il atterrisse en Espagne et soit accueilli par l’entraîneur. “Son père m’a demandé et j’ai dit oui”, dit Rafael Lozano, qui voit des options sérieuses pour Emmanuel pour donner à la boxe espagnole la médaille qui lui manque.

Reyes Plá parle de la détermination et de l’ambition de quelqu’un qui a subi la cruauté humaine la plus extrême. “Il y a ceux qui veulent que les choses tournent mal pour l’autre; je prophétise le bien”, compte. Il est naturel et éloquent au micro. Au dessus du ring, une bête. Il n’est pas normal que quelqu’un gagne par KO dans un Games. Il l’a fait contre nul autre que l’actuel vice-champion olympique. Et son exploit s’est glissé sur les écrans géants où nous sont montrés chaque jour les moments les plus spectaculaires de Tokyo 2020 ; aussi dans les vitrines des journaux que nous voyons tous les jours lorsque nous allons faire l’achat et bien sûr dans le calendrier des événements plus puissants qui se déroulent dans les prochaines heures.

Gagner ou pas, Emmanuel est déjà un héros. Mais il lui manque le métal car cela donnera encore plus de lustre dans les médias à son histoire particulière de sacrifice, d’amélioration et de courage. C’est un exemple. Pendant ce temps, nous, journalistes, continuerons à chercher des histoires comme la vôtre. Il sera difficile de faire correspondre quelque chose comme ça, comme “Le Prophète”. “Un jour, ils nous ont demandé à tous de nous donner un surnom et les animaux se sont enfuis : lion, panthère, tigre… Je suis devenu prophète.”