Cherchez à acheter Palantir, car le stock de PLTR ne restera pas longtemps bas

Palantir (NYSE :PLTR) l’action a chuté en juillet d’environ 15 % depuis le début du mois, bien qu’elle soit dans le vert aujourd’hui. Mais comme quelques autres actions qui subissent quelques coups, l’action PLTR offre aux investisseurs une opportunité d’achat à court terme.

Palantir est le fournisseur de plateforme d’analyse de données le plus avancé technologiquement au monde. Et cela seul les distingue comme les meilleurs dans une industrie qui connaît une croissance énorme.

Mais l’entreprise a également été en feu ces derniers temps, et au cours des six dernières semaines seulement, Palantir a accompli beaucoup de choses.

Il a élargi son partenariat Space Force avec un nouveau contrat de 33 millions de dollars, a remporté un renouvellement de contrat de 7,4 millions de dollars avec le CDC, a obtenu l’approbation de la FAA pour son nouvel outil d’analyse de données, s’est associé à DataRobot pour créer une plate-forme de modélisation de la demande d’IA et a également étendu son groupe. Partenariat mondial.

Comme nous l’avons dit, c’est beaucoup pour six semaines. Et cela souligne la performance dominante de Palantir dans l’espace d’analyse de données à un moment où les entreprises et les organisations de toutes formes et tailles cherchent à adopter une prise de décision basée sur les données.

L’essentiel sur le stock PLTR

Le guide de la direction pour une croissance annuelle des revenus de 30 % ou plus jusqu’en 2025 est tout à fait réalisable à ce rythme.

Si cela s’avère être le cas, l’argument de l’évaluation contre les actions PLTR tombe à l’eau.

Les revenus de 2021 sont attendus à 1,5 milliard de dollars. Ainsi, un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 % sur celui-ci jusqu’en 2025 place les revenus de 2025 à 4,3 milliards de dollars.

Le stock moyen de logiciels d’application s’échange à environ 11 fois les ventes.

Palantir est une société de logiciels d’application de qualité supérieure. Et ils méritent un multiple de prime. Un multiple de 15X est parfaitement raisonnable. Sur 4,3 milliards de dollars de ventes, cela vous rapporte une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars, soit environ 50 % de plus que la valeur actuelle de l’action.

Et c’est avec une modélisation conservatrice du TCAC de 30 % des ventes.

Net net, l’action PLTR est un gagnant à long terme qui vaut la peine d’être acheté à la baisse.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

