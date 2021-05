Cherie Currie souhaite que Lita Ford et Joan Jett “ surmontent ” leurs problèmes

Dans une nouvelle interview avec le “Hangin ‘& Bangin’: Artistes en lock-out” émission en ligne, Cherie Currie a parlé de la possibilité d’une réunion de rockers emblématiques LES FUGUEURS. Le premier vrai groupe de filles des années 1970, LES FUGUEURS – qui a également présenté Lita Ford, Joan Jett, Jackie Fox et Sandy West – fait des tournées internationales et fait une brèche dans les charts avant de cesser de fonctionner à la fin de cette décennie.

Parlant de la possibilité d’un PISTE revenir, Currie dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai joué avec toutes les filles individuellement, j’ai joué avec toutes – avec Lita, avec Joan, et, bien sûr, avec Sablonneux; Je n’ai jamais fait de spectacle sans elle avant sa mort [from breast cancer in 2006]. Je suis donc le seul à avoir joué avec tous les membres.

“Lita et Joan ont un petit problème, et cela semble être le problème », a-t-elle poursuivi.Lita n’aime pas [Joan‘s producer and manager] Kenny [Laguna]. J’aurais aimé qu’ils s’en remettent, honnêtement, mais je ne pense pas. “

Currie a poursuivi en disant que sa propre relation avec Laguna souffert après son dernier album solo, “Blvds Of Splendor”, a été retardé de près d’une décennie avant son arrivée l’année dernière.

“Kenny était mon manager [during the early stages of making ‘Blvds Of Splendor’]», a-t-elle déclaré.« Nous avons été de très bons amis pendant 20 ans. Mais ensuite, malheureusement, avec le record, avec eux tenant le coup ‘Blvds Of Splendor’ pendant 10 ans, cela a un peu érodé mon amitié avec lui. “

En novembre 2018, Gué dit au Courrier quotidien qu’une réunion de LES FUGUEURS n’arrivera probablement jamais. Elle a expliqué: “Joan Jett est très en ‘Joan Jett terre, je suppose que vous pourriez dire. Sera-t-elle jamais sortie de Joan Jett terre? Je ne pense pas. Je pense que son manager contrôle cela et c’est vraiment à lui et à elle. Il me semble que Joan JettLe manager du manager dirige sa vie de toutes les manières, formes ou formes. Il est très contrôlant et il a un vrai problème avec moi. Il a un vrai problème avec moi. Il me voit comme une menace, ce qui est ridicule, car elle est comme ma sœur et j’aime Joan. C’est ridicule, c’est déplacé, et cela a causé un peu de rivalité entre elle et moi, ce qui est totalement déplacé. C’est de sa faute.”

Gué a prétendu que Jettle manager de l ‘a empêchée même de parler d’ un PISTE retrouvailles avec Jett.

“Le plus dur est simplement d’essayer de communiquer avec Joan sans son manager impliqué », a-t-elle ajouté.

«Nous avons dîné il y a quelques années, ce qui était censé être une soirée entre filles, et elle a amené son manager avec elle.

“Donc c’est comme,” Mec, réponds à la question. J’essaye de te poser une question. Êtes-vous intéressé à mettre LES FUGUEURS de retour ensemble? Elle n’a jamais répondu à la question. “

Dans une interview en 2015 avec le WHMH (Rockin ‘101) station de radio, Lita a expliqué qu’elle s’était prononcée contre une éventuelle PISTE retrouvailles au début des années 90 parce que “NIRVANA c’était juste le coup d’envoi, et c’était vraiment un mauvais timing; ça n’aurait pas marché. Les gens auraient simplement tourné le nez dessus. “

Un film sur LES FUGUEURS‘brève histoire, mettant en vedette Dakota Fanning comme Currie et Kristin Stewart comme Jett, est sorti en 2010.

Crédit photo: Robert Sebree



