Chérie, où est mon supersuit ? Un hôtel Disney World original fait peau neuve

Lorsque Walt Disney World a ouvert ses portes il y a près de 50 ans, il l’a fait avec un parc à thème et deux hôtels. Maintenant, alors que la station, qui s’est développée à pas de géant au cours des cinq dernières décennies, s’apprête à célébrer son anniversaire, l’un de ces deux premiers hôtels va subir de grands changements. Le Disney’s Contemporary Resort est sur le point de subir une sérieuse cure de jouvence, toutes les chambres et tous les couloirs bénéficiant d’une mise à niveau incroyable, littéralement. En plus des chambres dont le thème est inspiré du monorail classique de Disney World, qui traverse le milieu du bâtiment, les chambres comprendront également une collection de touches de design basées sur Les Indestructibles de Pixar.