Chérissez de précieux souvenirs avec les cadres photo intelligents de Nixplay pour 63 $ de moins

Les cadres photo intelligents ont quelque chose de presque magique. Regarder vos précieux souvenirs flotter devant vous sous forme d’images ou de vidéos peut égayer un moment ennuyeux de votre vie. Nixplay fabrique d’excellents cadres photo numériques avec des designs magnifiques que nous adorons. Ils sont incroyablement faciles à installer et encore plus faciles à utiliser.

Nous avons déjà examiné le cadre intelligent Nixplay Seed Wave et félicité Nixplay pour son affichage coloré. Si vous êtes à la recherche d’un appareil similaire, le nouveau cadre photo intelligent Nixplay amélioré satisfera vos désirs. Vous pouvez monter le cadre intelligent de 10,1 pouces en mode paysage ou portrait selon vos préférences personnelles.

Le cadre photo intelligent de Nixplay est doté d’une connectivité Wi-Fi et vous permet de choisir parmi trois magnifiques designs. Il existe une superbe variante en noir et or qui donne à votre bureau une touche d’élégance. Pour un look plus sobre, vous pouvez opter pour l’option blanc uni ou la finition en bois pour une ambiance bohème.

Comme tant d’autres produits pour la maison intelligente en vente pour le Cyber ​​Monday, les trois variantes du cadre photo intelligent Nixplay sont à prix réduit. Prenez-en un, ou deux, voire trois si cela chatouille votre imagination !

Les cadres numériques sont un délice à avoir dans n’importe quel coin et font des cadeaux attentionnés à vos proches. Utiliser le cadre photo intelligent Nixplay est aussi simple qu’un, deux, trois ! Il n’a pas de haut-parleurs intégrés, mais il peut toujours lire des vidéos. Vous pouvez envoyer n’importe quelle image ou clip que vous aimez sur le cadre avec votre smartphone Android, votre ordinateur ou même votre courrier électronique.

