‘Cherry Cherry’ : première bouchée du top 10 pour Neil Diamond

La première bouchée de la cerise du Top 40 pour Neil Diamant est arrivé en Amérique le 10 septembre 1966. À l’époque où il s’était fait un nom en tant qu’auteur-compositeur pour d’autres et avait fait des pas commerciaux chancelants en tant qu’artiste à part entière, “Cherry Cherry” lui a donné sa première apparition dans le Top 40 du Billboard’s Hot 100, en route pour ses débuts dans le Top 10.

Diamond était apparu pour la première fois dans ce graphique quelques semaines plus tôt avec “Solitary Man”, ce qui lui a permis d’atteindre le 55e rang au cours de sa première période de dix semaines. À l’été 1970, avec Diamond bien mieux connu à l’époque, il est réapparu et est arrivé à la 21e place. Mais “Cherry Cherry”, écrit par Jeff Barry et Ellie Greenwich dans leur rythme, grattant le style du milieu des années 1960, a été cartographié en août 1966 et a grimpé de 54 à 39 en route vers un sommet n ° 6.

Un favori personnel

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’une de ses propres chansons, Neil a clairement conservé beaucoup d’affection pour “Cherry Cherry”, l’interprétant sur son célèbre album live de 1972. Chaude nuit d’août. Il est même devenu un single du Top 40 américain à partir de ce disque le printemps suivant. Sur l’original, Greenwich elle-même chante en bonne place sur les refrains, sur un morceau qui rappelle fortement les productions de Barry pour les nouvelles sensations télévisées de l’époque, The Monkees – ce qui n’est pas une coïncidence, car l’une de ces productions était la composition classique de Diamond « I’m Un croyant.

Neil a suivi “Cherry Cherry” avec une série de succès américains solides en son propre nom, y compris les entrées du Top 20 “I Got The Feelin’ (Oh No)” et “You Got To Me”. Ils ont été suivis d’un hit n ° 10 dans son pays d’origine que le public international connaîtrait beaucoup plus sur la bande originale de Pulp Fiction une génération plus tard, la maussade et atmosphérique “Girl You’ll Be A Woman Soon”.

