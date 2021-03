Cherry MX apporte enfin ses commutateurs de clavier mécaniques aux ordinateurs portables de jeu

Alors que les commutateurs de clavier mécaniques Cherry MX ont longtemps été un incontournable dans le monde du jeu sur PC, la technologie vénérée de la société n’avait jusqu’à présent jamais été commercialisée dans un ordinateur portable.

Maintenant, en partenariat avec Alienware, la société allemande a enfin révélé les premiers ordinateurs portables de jeu équipés de Cherry MX au monde, les Alienware m15 R4 et m17 R4 ayant tous deux la possibilité d’ajouter les nouveaux commutateurs MX Ultra Low Profile de la marque.

(Crédit d’image: Cherry MX)

L’un des principaux défis dans la conception d’un commutateur approprié était de reproduire la technologie dans un boîtier beaucoup moins profond afin de s’adapter au facteur de forme relativement mince d’un ordinateur portable.

Comme on peut le voir ci-dessus, le partenariat entre Alienware et Cherry MX a produit un design plus compact qui rase un impressionnant 15 mm de profondeur de la MX Original.

La conception comporte 1,8 mm de course de touche, est évalué pour 15 millions de frappes, comprend un mécanisme d’auto-nettoyage et promet « une précision absolue et des frappes sans oscillation ».

Naturellement, les touches offriront également un spectacle lumineux considérable, avec le rétroéclairage RVB par touche d’AlienFX qui offre jusqu’à 16,8 millions de couleurs personnalisables.

La version Cherry MX des Alienware m15 R4 et m17 R4 sera disponible respectivement à partir du 19 mars et du 30 mars, coûtant 150 $ de plus que leurs homologues habituels (environ 110 £, 200 AU $) avec les prix des autres régions à annoncer.