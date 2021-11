« Chers Culers, je rentre à la maison » – Xavi envoie un message émotionnel aux fans du Barca

Xavi a envoyé un message émouvant aux fans de Barcelone après avoir scellé son retour au club en tant que manager après six ans d’absence du Camp Nou.

Les géants catalans ont confirmé aux premières heures de samedi matin que l’accord était enfin conclu et que Xavi est le nouvel entraîneur de l’équipe première du club.

Xavi est ensuite allé sur Instagram avec un long post détaillant à quel point il est ravi de rentrer à la maison.

« Chers Culers, JE RETOURNE À LA MAISON.

Je retourne à l’endroit qui m’a vu grandir, je retourne au Club de ma VIE.

Je n’ai pas de mots pour décrire l’émotion que je ressens à défendre à nouveau ce bouclier qui est gravé dans mon cœur, à sentir à nouveau vibrer le Camp Nou et à entendre à nouveau les acclamations d’encouragement de ces grands fans.

Je sais que j’arrive à un moment difficile, mais je relève ce défi avec le plus grand enthousiasme. Je travaillerai et me battrai avec vous tous pour atteindre ensemble la place que nous méritons.

Merci #fcbarcelona de m’avoir fait confiance, ainsi qu’à tous les fans qui ont cru que je devais assumer ce rôle important.

L’HISTOIRE CONTINUE… »