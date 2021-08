Chers fans d’actions LCID, regardez ce catalyseur de 160 millions de dollars

Aujourd’hui, Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) connaît une journée relativement stable. Les actions du LCID se négocient actuellement à plat. Cela dit, certains investisseurs dans ce joueur de véhicule électrique (VE) à un stade précoce commencent à s’enthousiasmer pour les perspectives d’avenir de l’entreprise.

En effet, l’action LCID a connu une belle progression cette semaine. Depuis le début de la semaine, les investisseurs dans Lucid Motors ont enregistré des gains d’environ 5 %. Il semble que certains investisseurs recherchent des catalyseurs spécifiques à l’horizon qui pourraient amener le secteur des véhicules électriques à un autre bon tour.

L’un des catalyseurs que les investisseurs ont examinés dans le passé est le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden. Compte tenu de l’adoption de ce projet de loi par le Sénat, les investisseurs disposent désormais d’une certaine certitude quant à l’investissement dans l’espace VE.

Cependant, il y a aujourd’hui un nouveau catalyseur que les investisseurs regardent. Jetons un coup d’œil à ce qui pourrait être le prochain moteur du stock LCID.

Investisseurs dans LCID Stock Banking sur une expansion de 160 milliards de dollars

Aujourd’hui, un groupe de 29 démocrates de la Chambre a élaboré une proposition plutôt intrigante. Ces démocrates demandent un financement supplémentaire de 160 milliards de dollars pour le secteur des véhicules électriques à inclure dans le paquet d’infrastructures de 3 500 milliards de dollars.

La majorité de ce financement accru ira à des incitations à la consommation pour soutenir la demande de véhicules électriques. De plus, l’objectif de Biden d’avoir 500 000 stations de recharge pour véhicules électriques bénéficierait probablement d’un énorme coup de pouce grâce à ce financement supplémentaire.

Avec plus de détails sur la taille et la portée du financement potentiel lié aux VE dans le cadre de ce projet de loi, les investisseurs en VE ont de quoi être enthousiasmés. On pourrait penser que le stock LCID serait beaucoup plus élevé sur cette nouvelle. Cela dit, la décision d’aujourd’hui indique qu’une grande partie de cet enthousiasme est peut-être déjà intégrée aux valorisations actuelles.

