Chers fans d’actions LCID, un autre catalyseur arrive le 27 septembre

Depuis sa fusion avec Churchill Capital Corp IV le 23 juillet, Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) stock a suscité une attention considérable. L’innovation au sein du secteur a contribué à rehausser le profil des constructeurs de véhicules électroniques et à accroître la fascination du public pour les progrès réalisés.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

Cependant, ces tendances n’ont pas donné de résultats aussi positifs pour les investisseurs. Au moment d’écrire ces lignes, l’action avait perdu 2,47 % sur la journée. Cela correspond à une tendance récente, l’action LCID ayant chuté de 9,85 % au cours des cinq derniers jours.

Le mois de septembre marque cependant deux échéances importantes pour l’entreprise et ses investisseurs. Jusqu’à présent, les initiés de l’entreprise n’avaient pas le droit de vendre des actions en raison d’une clause de blocage. Ces initiatives sont courantes pour les fusions SPAC, en particulier lorsqu’il s’agit de sociétés en phase de démarrage. Comme la société l’a indiqué dans l’annonce de la fusion,

“Tout le produit sera utilisé comme capital de croissance pour que l’entreprise exécute ses initiatives stratégiques et opérationnelles.”

À compter du 1er septembre, cependant, cette restriction sera levée et avec les récents schémas de baisse, la pression de vente sera forte pour ceux qui détiennent des actions LCID. Cependant, cette disposition ne s’applique qu’aux investisseurs PIPE (private investissement in public equity). D’autres parties prenantes sont confrontées à des délais beaucoup plus longs, généralement six ou 18 mois après réception de leurs actions, ce qui signifie attendre au moins la fin de 2021.

Un deuxième catalyseur de septembre se profile pour le stock LCID

Un autre événement important aura lieu plus tard dans le mois. Les avancées de Lucid dans le domaine des véhicules de luxe électroniques ont suscité un intérêt considérable pour l’entreprise. Aujourd’hui, son usine est sur le point d’ouvrir ses portes. Le 27 septembre lancera la Semaine d’aperçu de la production à AMP-1, son usine de fabrication, dans laquelle les invités des milieux médiatiques, financiers et politiques pourront non seulement voir les installations de fabrication de l’entreprise à Casa Grande, en Arizona, mais aussi découvrir de nouvelles produits de première main à travers la conduite et la conduite. Les invités auront également l’occasion de parler directement avec les dirigeants de l’entreprise et les ingénieurs à l’origine des avancées technologiques. Ces événements dureront une semaine calendaire.

Bien que Lucid n’ait pas publié de calendrier de fabrication, ces aperçus contribueront grandement à générer une couverture étendue des produits Lucid en cours de développement et mettront en évidence à quoi pourrait ressembler l’avenir du transport. Une fois qu’ils auront vu ce qui se cache derrière les murs de l’usine, les experts pourront peser et mettre en contexte ce que ces développements signifieront pour l’entreprise, ainsi que pour les investisseurs et les consommateurs. Dans cet esprit, les investisseurs qui sont en mesure de vendre leurs actions LCID peuvent envisager d’attendre la fin du mois.

L’essentiel sur les moteurs lucides

Les investisseurs semblent désireux de vendre dès qu’ils le peuvent, mais cela pourrait valoir la peine d’attendre de voir ce que les événements de la semaine du 27 septembre signifient à la fois pour la société et pour l’action LCID.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.