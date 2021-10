Chers fans d’actions LCID, voici 5 grands catalyseurs à surveiller

Après un mois de septembre marqué par les catalyseurs, Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a connu un mois d’octobre plus stable. Il a progressé et les développements ultérieurs ont généralement été de bonnes nouvelles. L’action LCID a connu quelques baisses au cours de la première semaine du mois, mais depuis lors, elle n’a cessé de grimper, ce qui indique que la société pourrait avoir de l’endurance.

Depuis les événements de septembre qui ont montré aux investisseurs sur quoi travaillait la société, Lucid est sorti du mode pré-production. Cela devrait être encourageant pour ceux qui recherchent un jeu haussier dans la course aux véhicules électriques. En effet, Chris Markoch d’InvestorPlace a récemment vanté l’utilité des actions LCID comme un nom sous-évalué avec un potentiel important. Il a noté que « Lucid fait ce que les autres sociétés de véhicules électriques ne font que promettre. Et cela ne doit pas être négligé.

L’action LCID a bien commencé cette semaine, avec une tendance sur Yahoo Finance avec des actions en hausse de 3,32% au moment de la rédaction de cet article. Même avec les bonnes nouvelles notées par Markoch, il existe de nombreux autres facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation de Lucid. Discutons-en.

Rev Your Engines : 5 catalyseurs pour le stock LCID

La semaine dernière, Lucid a annoncé qu’il radierait tous les mandats publics en suspens. Lorsque la décision a été annoncée en septembre, Will Ashworth d’InvestorPlace a comparé l’appel de la société à une carte sans sortie de prison. Compte tenu de la manière dont le stock de LCID a augmenté depuis lors, il est clair que l’effort a porté ses fruits pour Lucid, du moins à court terme. L’afflux de liquidités arrive à point nommé pour l’entreprise alors que les efforts de fabrication augmentent avec la portée de Lucid sur les marchés internationaux

Sur cette note, les préventes se sont jusqu’à présent bien passées pour le Lucid Air, le véhicule phare de l’entreprise qui avait enregistré plus de 13 000 réservations le mois dernier. Octobre a apporté un nouveau développement passionnant, cependant, alors que d’autres plans ont été annoncés pour le Lucid Gravity, un SUV de luxe multisegment. La société propose jusqu’à présent deux choix, tous deux à traction intégrale, une caractéristique qui séduira probablement les acheteurs avec de jeunes familles.

Plus récemment, Lucid a annoncé l’ouverture de son premier magasin canadien à Vancouver le 16 octobre. Les prix canadiens commencent à 105 000 CAD pour le Lucid Air Pure, marquant la première fois que Lucid confirme les prix sur un marché international. Les acheteurs de partout au Canada peuvent désormais réserver des modèles Lucid Air en ligne. Ce type de rayonnement international pourrait donner d’excellents résultats, d’autant plus que la demande de véhicules électriques au Canada est en croissance et que le marché semble avoir moins de modèles disponibles qu’aux États-Unis.

Les rumeurs et les rivaux soulèvent des moteurs lucides

Dans d’autres nouvelles récentes, des rumeurs ont circulé récemment sur Twitter selon lesquelles le Fonds d’investissement public (PIF), le fonds souverain d’Arabie saoudite, envisage de renforcer ses relations avec Lucid. Pour l’instant, il n’y a absolument aucune confirmation qu’il s’agit de quelque chose de plus que du ouï-dire, mais nous savons qu’un investissement antérieur dans Lucid de PIF s’est avéré très rentable. Ce serait certainement le moment opportun pour le fonds d’investir davantage, car Lucid démontre sa puissance et son utilité. Bien que nous devions toujours être prudents avec les rumeurs, il s’agit d’une question à laquelle il convient de prêter attention et de surveiller les développements ultérieurs.

Dernier développement à noter, un autre producteur de véhicules électriques fait également de grands pas aujourd’hui. Foxconn Technologies a dévoilé trois nouveaux prototypes de véhicules électriques : un SUV, une berline et un bus. Compte tenu du manque de VUS et d’autobus électriques de luxe, les communautés d’investisseurs bourdonnent autour de Foxconn. Cependant, malgré la décision d’un rival, la trajectoire ascendante de Lucid indique que la société s’est imposée comme un acteur majeur dans le domaine des véhicules électriques.

Tout cela indique que Lucid est là pour rester. Le Lucid Air est peut-être un véhicule terrestre, mais la société derrière semble décoller.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.