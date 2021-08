Tesla (NASDAQ :TSLA) a d’énormes nouvelles pour les investisseurs. Alors que la course aux véhicules électriques (VE) s’accélère de manière significative, de nombreux constructeurs automobiles se précipitent pour démarrer la production ; d’autres, comme la légendaire Tesla d’Elon Musk, se précipitent pour augmenter sa production existante. Les actionnaires de TSLA sont sur les bords de leurs sièges en prévision de la nouvelle usine européenne de l’entreprise. Musk partage aujourd’hui des détails sur la chronologie, des investisseurs passionnants.

Afin de faire avancer la quête de Tesla pour la domination mondiale des véhicules électriques, Elon Musk prépare ce que la société appelle une « gigafactory » en Europe, plus précisément en Allemagne. Tesla possède trois gigafactories existantes en plus de son usine de production phare de Fremont. Les gigafactories sont des usines de plus d’un million de pieds carrés destinées à accélérer considérablement non seulement la production du véhicule électrique de Tesla, mais également d’autres produits de technologie solaire sous l’égide de Tesla.

L’usine allemande, située à l’extérieur de Berlin, ne sera que la deuxième usine de production Tesla en dehors des États-Unis. Cependant, l’ouverture de l’usine s’avère être un véritable casse-tête pour l’entreprise. Musk, lors d’une visite de l’usine pour ., accuse la « paperasserie allemande » d’avoir retardé le début de la production dans l’usine. Notamment, l’usine fait face à une opposition en raison de sa présence dans une zone de protection de l’eau potable. L’entreprise doit obtenir le feu vert des agences environnementales du Brandebourg avant que l’usine puisse démarrer la production.

L’action TSLA devrait profiter de l’ouverture potentielle d’octobre

Musk reste optimiste sur le fait que la production dans cette nouvelle gigafactory allemande peut commencer bien avant 2021. Selon le dirigeant de Tesla, il prévoit de commencer à produire des voitures à cet endroit dès octobre. Compte tenu du manque d’approbations, l’usine pourrait très bien faire face à de nouveaux retards, repoussant même la production jusqu’à l’année prochaine.

L’entrepreneur milliardaire refuse cependant de baisser les bras et s’attache à rallier la communauté locale. Musk invite les membres de la communauté locale de Brandebourg-Berlin à visiter les installations début octobre. Il est probable que cette tournée sera la poussée de Musk à «vendre» des habitants de l’usine dans le but d’obtenir les approbations nécessaires pour l’installation.

