Chers fans d’ASTR Stock, marquez vos calendriers pour un catalyseur de lancement le 27 octobre

Aujourd’hui, l’un des grands acteurs du marché est Espace Astra (NASDAQ :ASTR). En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’action ASTR est en hausse de près de 14% sur des volumes importants.

Source : 3Dsculptor / Shutterstock.com

La décision d’aujourd’hui est un autre pic pour cette entreprise liée à l’espace. Le modèle commercial de l’entreprise – lancer des fusées et des satellites en orbite – est une action aussi intrigante que n’importe quelle autre sur le marché en ce moment.

Comme les autres stocks spatiaux, le stock ASTR a connu une course folle cette année. Astra Space a augmenté et chuté à plusieurs reprises cette année. Avec une fourchette de 52 semaines de 7,34 $ à 22,37 $, certains investisseurs ont considéré cette action comme tout simplement trop volatile pour être touchée.

Cela dit, même après la hausse d’aujourd’hui, l’action ASTR se négocie autour du niveau de 8,50 $. En conséquence, certains investisseurs de croissance agressifs voudront peut-être jeter un œil à ce titre.

Plongeons-nous dans ce qui pousse Astra Space plus haut aujourd’hui.

Les stocks d’ASTR augmentent lors de la mise à jour du lancement de l’US Space Force

L’US Space Force, une création de l’ère Trump, est quelque peu passée inaperçue ces dernières années. Cela dit, cette organisation a travaillé discrètement dans les coulisses pour solidifier les intérêts américains dans l’espace.

Parmi les entreprises avec lesquelles l’US Space Force s’est associée se trouve Astra Space. Aujourd’hui, Astra Space a annoncé une mise à jour de la fenêtre de lancement d’un prochain lancement orbital commercial pour l’US Space Force.

Ce lancement sera la deuxième mission du Programme d’essais spatiaux. Le véhicule de lancement LV0007 aura lieu dans les fenêtres de lancement des 27 et 31 octobre ou des 5 et 12 novembre. On s’attend à ce que ce lancement ait lieu en Alaska.

Astra Space a également fourni une mise à jour opérationnelle sur son enquête sur l’arrêt du moteur le 28 août. Depuis lors, les actions d’ASTR ont perdu environ 30%.

La société a noté que des problèmes avec le système de propulsion ont causé l’abandon. Après analyse des données, la société a mis en place trois changements clés pour éviter une telle situation lors de ce prochain lancement.

Aujourd’hui, les investisseurs semblent aimer ce qu’ils voient et achètent dans ce titre de croissance.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.