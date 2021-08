Chers fans de Cardano Crypto, marquez vos calendriers pour une grande mise à niveau des contrats intelligents le 12 septembre

C’est aujourd’hui le jour Cardano (CCC :ADA-USD) les fans attendaient tous. Au milieu des nombreuses mises à niveau du réseau blockchain qui ont lieu cet été, Cardano’s a été l’une des plus attendues. Et aujourd’hui, les fans de la crypto Cardano ont un aperçu du moment où nous pouvons nous attendre au hard fork longtemps taquiné. Une conversation entre les développeurs fournit tous les détails de la chronologie et plus encore.

Source : Shutterstock

Alonzo Purple sera la troisième des mises à niveau d’Alonzo pour le réseau Cardano et l’une des plus importantes. La fourche Purple verra la mise en œuvre complète des contrats intelligents sur le réseau. Les utilisateurs de Cardano ne seront plus soumis à la facilitation des transactions par des tiers. En effet, l’ensemble du réseau verra ses performances augmenter, car les transactions se déroulent avec une efficacité sans précédent. Cela permettra également au réseau d’atteindre de nouveaux segments de marché, tels que les ventes NFT.

Cardano Crypto Bulls se préparent pour le déploiement du contrat intelligent du 12 septembre

Il y a quelques jours à peine, Charles Hoskinson a publié une vidéo de mise à jour sur Twitter, parlant de la grande révélation d’Alonzo Purple. Hoskinson a dit aux investisseurs de rester prudents, car une révélation complète du calendrier arriverait vendredi. Eh bien, tôt ce matin, la vidéo a atteint les investisseurs.

Dans ce document, les développeurs dévoilent la date du 12 septembre pour la mise à niveau complète du réseau principal Alonzo Purple. Bien sûr, la mise à niveau atteindra d’abord le réseau de test du réseau, pour s’assurer que tous les bogues sont résolus ; à moins de défauts majeurs, le 12 septembre est la date fixée pour le déploiement complet. En attendant, les développeurs effectuent des tests rigoureux des différentes facettes de la mise à niveau ; plus important encore, ils disent qu’ils testent le nœud – l’ordinateur qui lit et interprète les contrats – pour s’assurer que le réseau mis à niveau sera en mesure de faire évoluer efficacement les transactions.

Avant la mise à niveau, la crypto ADA de Cardano continue d’accumuler de la valeur. La pièce est en hausse de plus de 14% ce matin. Le réseau accumule également rapidement des capitaux, ce qui lui a permis de dépasser Attache (CCC :USDT-USD) et devenir la quatrième plus grande crypto-monnaie.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.