Chers fans de CCIV Stock, marquez vos calendriers pour le 13 juillet

in

La course aux véhicules électriques continue de s’intensifier et les investisseurs sont très attentifs à Moteurs lucides. Pour être juste, sa fusion avec Capitale de Churchill (NYSE :CCIV) est la SPAC dont les investisseurs se soucient en 2021. Avant son vote des grands actionnaires, Lucid Motors sort les gros canons et fait monter le battage médiatique. Dans cet esprit, il y a un catalyseur d’actions CCIV à l’horizon.

Source : gg5795 / Shutterstock.com

Lucid Motors organise un appel aux actionnaires, bien qu’il reste une entreprise privée. L’équipe de direction de Lucid s’entretiendra bientôt avec les actionnaires existants de CCIV dans ce qui est vraisemblablement un effort pour revigorer les actionnaires existants, tout en piquant la curiosité des acheteurs potentiels.

Peter Rawlinson, PDG de Lucid et ex-Tesla (NASDAQ :TSLA), présentera une mise à jour commerciale aux côtés de Lucid CFO Sherry House. Les détails sont encore flous, mais les actionnaires peuvent s’attendre à un aperçu des opérations de Lucid et des récentes transactions commerciales. Malheureusement, l’appel ne sera qu’une présentation ; Les titulaires de CCIV n’auront pas la possibilité d’engager House ou Rawlinson avec des questions.

La réunion arrive très bientôt. Marquez vos calendriers pour le 13 juillet.

L’action CCIV gagne du terrain au milieu de l’annonce de l’appel aux actionnaires

Cet appel intervient à un moment crucial dans la chronologie de la fusion entre CCIV et Lucid.

Le récent dépôt de la CCIV auprès de la SEC jette les bases d’un vote important des actionnaires qui dictera certains des détails de la fusion. La dilution devient une préoccupation majeure de ce dépôt; les investisseurs n’apprécient pas trop le fait qu’une proposition augmenterait le nombre autorisé d’actions de la société de 500 millions à 15,01 milliards.

À quelques semaines de la plus grande fusion SPAC de 2021, c’est vraiment le moment critique pour ces deux entités. Cet appel est un moyen à la fois de revigorer et de réduire les nerfs. Attendez-vous à des nouvelles couvrant des détails plus solides de la fusion par la suite.

En attendant, l’annonce booste le stock de CCIV aujourd’hui. Le jeu SPAC est en hausse d’environ 4,5%, bien que le volume des transactions soit assez faible par rapport à sa moyenne.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.