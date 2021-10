Chers fans de crypto Ethereum (ETH), marquez vos calendriers pour le 27 octobre

Les crypto-monnaies commencent lentement à changer et à prendre une nouvelle forme, du moins en termes d’intérêts des investisseurs. La spéculation est la norme actuelle, où les acheteurs recherchent le prochain jeu à cent pour cent. Mais les développeurs de blockchain mettent en œuvre des mises à niveau de plus en plus robustes de leurs réseaux. Ainsi, l’accent s’éloigne de l’hypercroissance spéculative et davantage vers des investissements à long terme et fondamentalement sains. Ethereum (CCC :ETH-USD) est l’enfant d’affiche de ce mouvement, car il continue d’améliorer ses performances et de prouver sa valeur en tant que défaitiste potentiel de Bitcoin (CCC :BTC-USD) domination sur l’industrie. Les fans de crypto Ethereum (ETH) devraient surveiller maintenant alors qu’il se prépare pour l’une de ses plus grandes mises à niveau à ce jour.

Vitalik Buterin et sa société préparent une gigantesque mise à niveau pour le réseau Ethereum appelée Merge. Ce sera le passage tant attendu de la preuve de travail à la preuve de participation sur le réseau. Comme on le sait peut-être, la preuve de travail par rapport à la preuve de participation est un point de discorde pour les investisseurs de la blockchain, notamment depuis Elon Musk Tesla (NASDAQ :TSLA) a abandonné Bitcoin en raison de son algorithme de preuve de travail. La preuve de travail est un modèle beaucoup plus énergivore ; après que Musk ait soulevé des préoccupations environnementales à ce sujet, de nombreux investisseurs et développeurs ont commencé à rechercher des alternatives plus écologiques.

Ethereum (ETH) Crypto se prépare à la grande fusion avec la mise à niveau du 27 octobre

Les développeurs d’Ethereum s’efforcent de réduire les coûts énergétiques et d’améliorer considérablement les performances. En effet, la fusion d’Ethereum apportera l’une des plus grandes révisions que le réseau ait jamais vues. Afin de faciliter cette transition majeure, le réseau subit une mise à niveau de « préchauffage » le 27 octobre.

La mise à niveau, appelée Altair, sera ce que l’équipe de développement appelle un « préchauffage à faible enjeu » pour la fusion entrante. Le but de cette mise à jour de fin octobre sera de préparer ses opérateurs et développeurs de nœuds pour les changements plus importants. Dans ce cadre, tous les opérateurs et validateurs de nœuds doivent mettre à jour leur version du client du réseau afin de participer au nouveau consensus de vérification. En fait, ceux qui s’abstiennent de mettre à jour peuvent faire face à des frais imposés par le réseau. Les utilisateurs de la blockchain Ethereum n’ont rien à faire en prévision de la mise à niveau.

Compte tenu de l’importance considérable de la fusion, cette mise à niveau représente une étape majeure dans la transition du réseau. En effet, les fans de crypto Ethereum (ETH) voudront porter une attention particulière à la mise à jour Altair car elle donne le ton pour l’avenir de la chaîne.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.