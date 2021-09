Chers fans de crypto Helium (HNT), marquez vos calendriers pour un lancement 5G le 22 septembre

L’accès à Internet est une nouvelle priorité dans le monde entier. L’accès à l’information et la vaste communication qu’offre le Web sont incompréhensibles, et beaucoup pensent qu’un accès inégal à Internet conduit à un large écart en matière d’équité sociale. C’est pourquoi des États comme New York se battent pour connecter tous les citoyens à un Internet à bas prix. Hélium (CCC :HNT-USD) est un équipement blockchain qui cherche à connecter les utilisateurs à l’échelle locale avec Internet. Son produit le plus récent est l’un de ses plus gros à ce jour, et les taureaux cryptographiques à l’hélium (HNT) devraient en prendre note.

Le réseau d’Helium cherche à connecter les utilisateurs à Internet à l’échelle locale avec ses appareils hotspot. Les utilisateurs peuvent obtenir ces appareils pour agir en tant que nœuds sur le réseau blockchain. D’autres dans la zone locale de ces nœuds sont alors en mesure de se connecter aux hotspots afin d’utiliser Internet. Les nœuds gagnent ensuite des récompenses pour avoir fourni le signal aux autres. Le réseau garantit que ce produit est très sûr, en grande partie grâce au cryptage puissant offert par la technologie blockchain.

L’hélium (HNT) Crypto Dip offre une opportunité d’achat avant le lancement de la 5G

Depuis que vous lisez ceci, je sais que vous utilisez Internet. Cela signifie que vous savez à quel point il est ennuyeux d’avoir une vitesse de données lente. Internet ralentit à un rythme effréné ; les pages se chargent plus lentement, la mémoire tampon des vidéos, la qualité des images se dégrade. Helium reconnaît les désagréments de la lenteur d’Internet et cherche ainsi à trouver le produit le plus rapide à livrer à ses utilisateurs.

Son dernier projet, Helium 5G, cherche à combiner la blockchain avec la technologie Internet disponible la plus récente et la plus rapide. 20 000 hotspots compatibles 5G seront fournis aux utilisateurs qui se sont inscrits pour le lancement, et le réseau affirme qu’il fournira l’un des réseaux hébergés de manière neutre les plus rapides et les plus vastes du pays. Les hôtes seront rémunérés avec Helium (HNT) crypto pour leurs services – la pièce se négocie actuellement à environ 20 $.

La sortie des hotspots est prévue pour le 22 septembre, et les utilisateurs commenceront à recevoir leurs hotspots peu de temps après. Aujourd’hui, le coût du HNT baisse d’environ 11%. Avant le grand lancement, cette tendance à la baisse pourrait présenter une bonne opportunité d’achat.

