Chers fans de crypto Internet Computer (ICP), un catalyseur clownesque arrive demain

Admettez-le : il y a une bonne dose d’élitisme dans l’espace crypto. Le jargon technique du secteur conduit à une très grande quantité d’intellectualisme arrogant, et les médias sociaux peuvent être un champ de bataille entre les camps de cryptographie pour savoir quel projet est le meilleur. Mais s’il y a un espace particulier dans le secteur de la monnaie numérique qui demande « Pourquoi si sérieux ? », c’est celui des jetons non fongibles (NFT). Les NFT ont permis à l’espace crypto de s’éclaircir un peu, certains des artefacts numériques les plus loufoques et les plus ridicules voyant des milliers, voire des millions, de dollars leur être jetés. Maintenant, Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD) se joint à l’amusement, et les fans de crypto Internet Computer (ICP) réclament les premiers NFT du réseau.

Internet Computer serait la prochaine vague majeure dans l’espace cryptographique, offrant le premier réseau à fonctionner à des vitesses Web. L’offre initiale de pièces (ICO) du réseau a vu la crypto se vendre pour plus de 730 $ par pièce, mais la correction à l’échelle du marché, associée au sentiment de refroidissement autour de l’ICP peu de temps après son lancement, a permis à la pièce de chuter en valeur. Laissant tomber plus de 700 dollars en un mois seulement, la pièce a atteint un plus bas historique de 20 dollars en mai. Depuis, sa valeur a triplé, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Les taureaux ICP ont cependant des raisons de se réjouir aujourd’hui, car un nouveau catalyseur arrive pour aider à renforcer la valeur de la crypto. Demain verra la première chute de NFT sur le réseau sous la forme de « ICPunks ». ICPunks est une série de 10 000 NFT de clowns uniques ; le concept est une pièce de théâtre sur un mème associant Internet Computer à Insane Clown Posse, un duo hip hop maquillé de clown qui s’appelle également ICP.

L’Internet Computer (ICP) Crypto cherche à tirer profit de l’engouement NFT remanié

Cette baisse NFT arrive à un très bon moment pour le réseau. Les NFT ont connu un grand regain de popularité, avec certaines des ventes NFT les plus chères jamais réalisées au cours des dernières semaines. En fait, un acheteur anonyme vient d’acheter un NFT d’une pierre ordinaire pour 1,3 million de dollars.

Ces ICPunk NFT seront gratuits ; les utilisateurs doivent simplement lier leurs portefeuilles sur le site Web d’ICPunk afin de recevoir leur clown. Cependant, certains sont plus rares que d’autres, et la valeur du projet se révélera vraiment lorsque les investisseurs chercheront à échanger leurs clowns ou à les vendre à profit. Ils pourront le faire sur le marché NFT du réseau, lancé au troisième trimestre de 2021. Le lancement de NFT a également permis au réseau d’annoncer que d’ici le premier trimestre de 2022, il sera possible de déplacer les NFT d’autres chaînes vers le réseau ICP.

