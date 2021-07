Chers fans de NSAV Stock, marquez vos calendriers pour le 9 août

Les prix de la cryptographie sont peut-être un peu en baisse en ce moment, mais cela ne semble pas avoir d’incidence sur la façon dont les investisseurs et les entreprises perçoivent l’avenir des actifs numérisés. En fait, la marchandisation des produits crypto et blockchain s’intensifie maintenant. En tant que tel, le marché boursier se prépare à accueillir une multitude de nouvelles actions qui traitent de la crypto. Et maintenant, une action existante sort son produit après avoir atteint la salle des marchés. Lien Économies nettes (OTCMKTS :NSAV) se prépare à être le deuxième échange cryptographique coté en bourse aux États-Unis, et l’action NSAV monte en flèche suite à l’annonce.

Net Savings Link se décrit comme une sorte de société de capital-risque cryptographique. L’entreprise détient autant d’actifs que possible. Cela fait partie de sa quête pour devenir la société de crypto-monnaies la plus diversifiée du secteur. Net Savings Link indique également clairement son intention de créer ses propres solutions de crypto-monnaie.

Maintenant, il concrétise cette promesse avec la sortie prochaine de sa plateforme de trading crypto.

NSAV Stock monte en flèche avant le lancement de Crypto Exchange le 9 août

Le 9 août est le grand jour pour la société et pour l’action NSAV, selon un communiqué de presse publié plus tôt dans la semaine. Le lancement de l’échange cryptographique de la société en fera le deuxième échange cryptographique jamais coté aux États-Unis, juste après Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE).

L’entreprise est très optimiste et ambitieuse dans ses efforts. Dans l’annonce, Net Savings Link indique qu’à travers ses partenaires stratégiques, comme celui de la Huobi échange, il sera en mesure d’exploiter le marché chinois de la cryptographie et d’y tirer une part importante de la part de marché.

Alors que l’anticipation se développe pour la publication de la bourse, l’action NSAV vole haut. La valeur de NSAV connaît une augmentation de plus de 41 %. De même, 207 millions d’actions s’échangent, bien plus que le volume quotidien moyen de 54 millions.

