Chers fans de SHIB Crypto, voici 3 grandes histoires à regarder

Fans de Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) ont beaucoup à encourager aujourd’hui. Le jeton meme, qui est devenu populaire à la suite de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) un succès rapide, effectue quelques mises à jour de son protocole. Couplée à la nouvelle annonce des développeurs concernant l’utilisation de SHIB comme méthode de paiement, la nouvelle est suffisante pour susciter des discussions sur la crypto SHIB.

Le Shiba Inu est une monnaie souvent critiquée pour son manque d’utilité inhérente. Le jeton n’est pas utilisé à des fins spécifiques ; l’ensemble de l’écosystème Shiba n’existe que pour promouvoir le jeton et l’aider à prendre de la valeur. Cependant, certaines nouvelles montrent aujourd’hui que le jeton pourrait trouver une utilité comme méthode de paiement.

Les développeurs de SHIB sont heureux d’annoncer que le token peut désormais être utilisé pour acheter des NFT (tokens non fongibles). Grâce au jeton Shiba Twitter, les développeurs annoncent que SHIB est un mode de paiement accepté pour les NFT sur OpenSea. Bien sûr, les utilisateurs peuvent également vendre leurs propres NFT et gagner plus de SHIB. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le jeton ; OpenSea est l’une des plateformes de vente NFT les plus importantes et les plus populaires, ce qui permettra au jeton de bénéficier d’une vaste exposition.

Le protocole de cryptage SHIB voit deux changements majeurs

L’argent ne s’arrête pas non plus aux NFT. La crypto connaît deux grands changements dans son protocole, tous deux depuis longtemps à venir. Le premier d’entre eux est une réduction par bloc du jeton de gouvernance du protocole, OS (CCC :BONE-USD). Les développeurs réduisent le BONE gagné par bloc extrait sur la chaîne de 90 à 80. Cela est en préparation depuis un certain temps, car les développeurs ont promis depuis la création du jeton que la distribution minière diminuerait chaque mois jusqu’à ce que 250 millions de BONE atteignent circulation. Après cela, plus aucun nouveau BONE ne sera fabriqué. Le but est de maintenir une demande élevée pour le jeton de gouvernance.

De plus, le réseau introduit de nouvelles distributions de récompenses dans son échange décentralisé Shiba Swap. Les utilisateurs pourront miser de nouvelles paires de jetons pour la liquidité du réseau et récolter des récompenses. Le réseau apporte également plus d’ajustements à la distribution des récompenses, qui sont en direct depuis hier soir.

