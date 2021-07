Chers fans de Shiba Inu Crypto, marquez vos calendriers pour le 20 juillet

in

Les investisseurs dans les altcoins ont fait une course folle ces derniers temps. Pour les investisseurs en Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), ces mouvements ont été principalement à la hausse. En effet, la crypto Shiba Inu a attiré plus d’attention via son échange décentralisé ShibaSwap cette semaine. Les investisseurs semblent optimistes quant au lancement tant attendu de cette fonctionnalité, qualifiant ShibaSwap de « aube d’une nouvelle ère ». SHIB était en hausse d’environ 7% hier aux nouvelles.

Source : Jolanta Beinarovica/Shutterstock.com

Comme l’a récemment souligné Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, le potentiel de ShibaSwap à perturber l’espace d’échange décentralisé est un gros problème. Cette plate-forme “permettra aux investisseurs d’aller au-delà du simple arbitrage et de miser leurs jetons contre des récompenses”.

Cela me semble bien.

Cependant, à part toutes ces nouvelles positives sur SHIB, il y a des nouvelles plus positives sur la crypto Shiba Inu aujourd’hui. Plongeons-nous dans quelle grande annonce a enthousiasmé les investisseurs de SHIB.

Les investisseurs dans Shiba Inu Crypto Bullish sur Virtual Party

Hier, Shytoshi Kusama a annoncé sur Twitter le lancement d’une soirée virtuelle Shiba Inu dans deux semaines. Cette fête est prévue pour le 20 juillet et les investisseurs semblent être enthousiasmés par cette fête virtuelle (et son DJ).

Je suis très heureux d’annoncer que nous organisons une soirée Shiba Inu virtuelle dans 2 semaines avec un incroyable DJ set de @garethemery ! Non seulement cela… l’ensemble est livré avec une sculpture NFT ET physique qui sera stockée dans un emplacement à déterminer afin que #ShibaArmy puisse la voir. Date : 20/7-21 – Shytoshi Kusama (@ShytoshiKusama) 6 juillet 2021

Il semble que Shiba Inu cherche à tirer parti de son récent échange ShibaSwap avec cet événement. La société présentera une sculpture physique et NFT à un endroit qui sera annoncé plus tard.

En effet, le niveau d’intérêt des détaillants pour SHIB reste élevé. En conséquence, ces mesures visant à attirer une base d’investisseurs de détail sont logiques. Cela dit, les investisseurs dans la crypto Shiba Inu doivent rester prudents. Après tout, ces jetons numériques sont encore un espace naissant et restent des actifs à haute volatilité à négocier aujourd’hui.

