Chers fans de SPCE Stock, marquez vos calendriers pour le 11 juillet

Prenez vos pilules de protéines et mettez votre casque. Il semble que plus tôt que vous ne le pensez, le tourisme spatial va devenir un plan de vacances plus réalisable. Vierge Galactique (NYSE :SPCE) se prépare pour ce qui sera en fin de compte l’un des vols spatiaux les plus importants de l’histoire, et le stock de SPCE s’envole aujourd’hui.

Le dernier vol de Virgin peut ne pas sembler si important au vu des détails techniques ; le VSS Unity est un vaisseau suborbital, et nous avons vu de nombreux vols suborbitaux dans le passé. Cependant, ce vol d’essai n’a pas pour but de repousser les limites de l’exploration spatiale. Il s’agit plutôt d’un test pour évaluer l’expérience client et libérer le potentiel commercial.

Virgin Galactic embarquera son fondateur Richard Branson en tant que premier « client » de son service commercial de voyages spatiaux.

La compagnie a annoncé le vol il y a quelques heures sur Twitter, avec une vidéo détaillant l’équipage de la mission. La date du 11 juillet est cruciale pour Branson alors qu’il tente de se rendre dans l’espace avant Jeff Bezos et son Origine Bleue compagnie, qui sera lancée le 20 juillet. Non seulement le vol sera le premier à modéliser les prochains vols commerciaux de la compagnie, mais c’est le premier vol d’essai avec équipage complet de l’histoire de la compagnie.

La nouvelle survient une semaine seulement après que la compagnie a reçu sa licence de vol commercial de la Federal Aviation Administration. La mise à jour de sa licence d’exploitation existante lui permettra d’emmener des clients payants dans l’espace en tant que passagers, plutôt que de limiter les sièges aux seuls membres d’équipage. Cela en soi est une affaire énorme. La décision de la FAA vient d’un vol d’essai très réussi fin mai.

L’action SPCE progresse après l’annonce du vol spatial Branson

En tant que premier jeu de voyage spatial coté en bourse des trois grands, l’action SPCE a déjà tout à gagner. Mais avec l’entreprise sur le point de lancer Branson dans l’espace avant Bezos, les choses se préparent vraiment pour eux sur le marché aujourd’hui.

Ce matin, l’action SPCE enregistre un volume de transactions de 38 millions, brisant sa moyenne quotidienne de 28 millions. La valeur de l’action a augmenté de plus de 17% jusqu’à présent aujourd’hui, les actions s’échangeant à 50,35 $.

