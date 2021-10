Chers fans de SRNE Stock, voici les dernières nouvelles sur les brevets à surveiller

in

Aujourd’hui, les investisseurs en Sorrento Therapeutics (NASDAQ :SRNE) voient beaucoup de rouge. La baisse à deux chiffres actuelle des actions de la SRNE suggère que les investisseurs jettent un autre regard sur cet acteur du vaccin à un stade précoce.

Source : Shutterstock

Comme nous l’avons signalé plus tôt, les stocks de vaccins ont pris un coup dur aujourd’hui. Sorrento est l’une de ces entreprises dans la course au vaccin Covid-19, qui mène actuellement des essais cliniques pour son candidat. Cependant, compte tenu de l’accélération rapide des vaccinations parmi les Américains éligibles, la fenêtre d’opportunité pour Sorrento se ferme depuis un certain temps.

De plus, l’annonce d’aujourd’hui de certains résultats plutôt optimistes pour une option orale Covid-19 a durement touché les stocks de vaccins. Compte tenu des perspectives pour les stocks de vaccins à un stade précoce, il n’est peut-être pas surprenant de voir le stock de la SRNE baisser de 11% au moment de la rédaction.

Cependant, ce qui intrigue à propos de Sorrento, c’est la gamme de produits plus diversifiée de la société par rapport aux autres stocks de vaccins. Examinons l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent être incités à envisager Sorrento dans cette baisse.

SRNE Stock Dips, malgré le brevet de Parkinson

La vente sans discernement sur le marché est typique. Lorsqu’une nouvelle affectant un groupe plus large d’actions est publiée, les investisseurs constateront souvent que les entreprises avec d’autres catalyseurs sont vendues, quelles que soient les nouvelles spécifiques à leur entreprise.

En effet, cela semble être le cas du stock SRNE aujourd’hui.

Hier, il a été annoncé que Sorrento avait déposé une demande de brevet pour son traitement de la maladie de Parkinson, la résiniferatoxine. Cette demande est liée aux méthodes de traitement de la maladie de Parkinson par l’administration de ce médicament.

En effet, le portefeuille d’autres médicaments en cours de développement de Sorrento pourrait offrir un avantage significatif, quel que soit le fonctionnement du vaccin Covid-19 axé sur l’ARNm de la société. Certes, une partie importante de l’évaluation de Sorrente est liée à ce vaccin. En conséquence, une partie de la baisse d’aujourd’hui est sûrement due à ces nouvelles récentes.

Cependant, les investisseurs qui examinent une action en particulier doivent prendre en compte tous les composants du modèle commercial d’une entreprise donnée lorsqu’ils prennent des décisions d’achat ou de vente. En conséquence, le stock de la SRNE pourrait être à garder sur le radar en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n'avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.