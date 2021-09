Chers fans de stock, faites attention à ces 2 grandes histoires

in

Plus tôt ce mois-ci, il est apparu Sphère 3D (NASDAQ :TOUT) était sur le point de faire une belle compression. En effet, les actions de TOUTES les actions sont passées d’environ 3,50 $ par action à la mi-août à un sommet de près de 12 $ par action le 2 septembre.

Cependant, au cours d’environ une semaine, TOUT titre est maintenant en baisse d’environ 45% par rapport à son sommet. Aujourd’hui, cet intrigant favori de la vente au détail a connu une baisse de 6% au moment de la rédaction.

Ces mouvements indiquent que peut-être l’élan avec N’IMPORTE QUELLE action s’est inversé, du moins pour l’instant. Il s’agit d’une entreprise que les investisseurs avaient précédemment désignée comme une excellente opportunité de vente à court terme. Le célèbre investisseur Will Meade s’est adressé à Twitter pour discuter de la façon dont le taux d’emprunt élevé de l’entreprise et la fusion à venir avec Exploitation minière numérique Gryphon pourrait propulser ce stock sensiblement plus haut. Ce tweet semble avoir fait l’affaire. Cependant, depuis lors, le sentiment semble s’être quelque peu refroidi.

Plongeons-nous dans deux catalyseurs que les investisseurs de TOUTES les actions peuvent vouloir garder sur leur radar en ce moment.

Deux catalyseurs qui pourraient faire monter n’importe quel stock

Comme si les taux d’intérêt à court terme et les frais d’emprunt élevés n’étaient pas suffisants pour propulser cette action sur une longue période, il existe quelques autres catalyseurs que TOUS les acheteurs d’actions considèrent en ce moment comme des raisons d’acheter cette action spéculative.

Le premier est lié à la fusion de l’entreprise avec le crypto mineur Gryphon Digital Mining. Hier, Sphere 3D a annoncé l’arrivée d’un nouveau conseiller juridique dans son équipe. Avant toute fusion, ces nominations sont généralement haussières. Et compte tenu de la nature de l’accord, les investisseurs peuvent souhaiter une protection juridique supplémentaire, étant donné les turbulences juridiques dans l’espace cryptographique ces derniers temps.

Deuxièmement, il a été récemment rendu public que les îles Caïmans MMCAP International a pris une participation significative dans Sphere 3D. Quelle importance ? Eh bien, via un dossier 13G, il a été révélé que MMCAP avait acheté une participation de 8,85% dans le stock. C’est un investissement important, et les investisseurs de détail voudront peut-être en prendre note.

Bien sûr, ces catalyseurs n’ont pas fait grand-chose pour arrêter l’hémorragie récente avec N’IMPORTE QUELLE action. Cependant, il semble qu’il s’agisse d’une entreprise qui possède encore un potentiel de short squeeze. En conséquence, les investisseurs agressifs à la recherche de raisons d’acheter N’IMPORTE QUELLE action en ont deux de plus aujourd’hui.

