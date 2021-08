Chers fans de stock LCID, marquez vos calendriers pour le 1er septembre

Aujourd’hui, les investisseurs en Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) et les stocks de la LCID connaissent des baisses d’environ 4,5 %. Ce mouvement intervient un jour par ailleurs positif pour les actions, la plupart des indices clôturant à des niveaux record.

Source : gg5795 / Shutterstock.com

Le marché boursier semble avoir de nouveau adopté une attitude de risque envers les valeurs de croissance ces dernières semaines. Cependant, Lucid est une entreprise qui n’a pas suivi la foule. Au cours du mois dernier, l’action LCID a perdu plus de 20% de sa valeur alors que les investisseurs se tournent vers d’autres jeux de véhicules électriques (VE).

Ce fabricant de véhicules électriques à ses débuts a impressionné les investisseurs avec ses spécifications Lucid Air. Cependant, ce qui est intrigant dans le déclin d’aujourd’hui, c’est qu’il survient le même jour que Lucid a annoncé des spécifications mises à jour sur ses modèles Dream Edition Performance et Dream Edition Range. Selon le communiqué de presse de la société, « Dream Edition Performance comportera un groupe motopropulseur optimisé pour la vitesse et l’accélération, avec 1 111 chevaux. La gamme Dream Edition fournira 933 chevaux tout en incarnant l’accent précis de Lucid sur la maximisation de la portée.

Pour les investisseurs intrigués par le style de luxe et les spécifications de performance de ces véhicules, cette version est certainement intrigante. Cependant, il semble aujourd’hui que les investisseurs se concentrent davantage sur un autre catalyseur imminent. Plongeons dans ce que les investisseurs regardent avec les actions LCID aujourd’hui.

Conformément à l’annonce originale de la fusion de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de Lucid, un certain nombre de dispositions de blocage sont stipulées. Cela peut rendre l’évaluation de ces périodes de blocage, au cours desquelles les initiés sont interdits de vente d’actions, difficile à comprendre.

Tiré directement du communiqué de fusion :

«Aucun des investisseurs existants de Lucid ne vendra d’actions dans la transaction et n’est soumis à un blocage de six mois pour les actions qu’ils reçoivent dans la transaction. Tout le produit sera utilisé comme capital de croissance pour que la société exécute ses initiatives stratégiques et opérationnelles. Lucid n’a actuellement aucun endettement.

“La transaction comprend un PIPE d’actions ordinaires entièrement engagé de 2,5 milliards de dollars avec une disposition unique de blocage des investisseurs qui court jusqu’au plus tard entre (i) le 1er septembre 2021 et (ii) la date d’enregistrement des actions de PIPE.”

« Dans le cadre de la transaction, le sponsor de Churchill a conclu un accord pour modifier les termes de ses capitaux propres fondateurs afin de s’aligner sur la création de valeur et la performance à long terme de Lucid. Le sponsor de Churchill s’est engagé à ne pas transférer son capital fondateur pendant 18 mois après la clôture de la transaction.