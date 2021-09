Chers fans de Tesla Stock, préparez-vous pour un grand catalyseur d’auto-conduite plus tard ce mois-ci

Comme les adeptes des actions et des crypto-monnaies le savent trop bien, certains courtiers puissants de l’industrie ont la capacité de déplacer les marchés d’un simple clic sur un bouton, en particulier un “tweet” marqué.

Source : Pe3k / Shutterstock.com

L’un des meilleurs exemples est Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla (NASDAQ :TSLA). Hier, Musk a révélé quelques détails clés dans un tweet concernant la sortie de l’un des produits les plus attendus de son entreprise. La spéculation a rapidement augmenté quant à ce que cela signifie pour l’action Tesla.

Que s’est-il passé avec l’action Tesla ?

À 20 h 32, heure de l’Est, le 1er septembre, Must a tweeté “FSD Beta 10 sort à minuit vendredi la semaine prochaine.” Il a ajouté dans un commentaire ci-dessous qu’il “semble prometteur que la bêta 10.1, environ 2 semaines plus tard, sera assez bonne pour le bouton de demande d’inscription publique.”

FSD Beta 10 sort à minuit vendredi la semaine prochaine – Elon Musk (@elonmusk) 2 septembre 2021

Lorsqu’un journaliste a tweeté un commentaire demandant quand le FSD serait disponible pour les utilisateurs au Canada, Musk a répondu “Je ne sais pas, mais peut-être dans quelques mois. En général, quelle que soit la région, nous devons faire en sorte que le logiciel fonctionne correctement, le tester de manière approfondie et obtenir ensuite l’approbation réglementaire. Si nous pouvions aller plus vite tout en étant en sécurité, nous le ferions !

Pour le contexte, le FSD auquel Musk fait référence signifie « conduite entièrement autonome ». Alors que l’anticipation concernant les véhicules autonomes a considérablement augmenté au cours des dernières années, une grande partie a été centrée sur l’idée que Tesla est la société qui mettra enfin le produit sur le marché. Bien que Tesla avait initialement prévu de sortir le FSD Beta V9.3, ils ont choisi de l’ignorer et de passer au modèle présenté dans le tweet de Musk.

Pourquoi est-ce important

Vous n’avez pas besoin d’être membre de la communauté des investisseurs pour connaître la puissance des tweets de Musk. Il s’est avéré particulièrement apte à déplacer les marchés des crypto-monnaies, comme l’a prouvé le lancement du Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

À ce sentiment s’ajoute le fait sous-jacent que l’innovation et les progrès de Tesla ont captivé la fascination des investisseurs aux États-Unis et au-delà, dont beaucoup regardent Twitter pour voir quelle sera la prochaine étape pour le PDG non conventionnel et son entreprise.

Depuis que Tesla a ignoré son dernier déploiement bêta promis, on ne sait pas ce qui se passera dans une semaine ou dans deux. Quoi qu’il en soit, le monde observera, et il ne fait guère de doute que l’action Tesla réagira en conséquence, quel que soit le moment du déploiement.

Quelle est la prochaine étape pour Tesla Stock

Le tweet de Musk à lui seul n’a pas causé de fluctuations majeures du stock de Tesla jusqu’à présent, probablement parce que le monde attend toujours avec impatience. Ce que nous savons, cependant, c’est que l’entreprise fait des progrès dans l’innovation d’un produit que le monde attendait. Il est peu probable que Musk tweete à propos d’un déploiement s’il était trop éloigné. Cela signifie que le déploiement de la version bêta de FSD 10 aura probablement lieu dans un proche avenir, comme promis.

Alors que l’action de Tesla est en baisse de 0,1% aujourd’hui au moment d’écrire ces lignes, elle a connu une semaine et un mois prometteurs, en hausse de près de 3% et 6,6%, respectivement. Musk sait comment travailler avec les médias et à l’approche du déploiement, l’anticipation entraînera probablement des gains au moins marginaux pour l’action Tesla.

Pour ceux qui ont déjà investi, c’est absolument le moment de retenir et de surveiller, à la fois Twitter et le marché lui-même.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.