Chers fans de TRCH Stock, marquez vos calendriers pour le 30 juin

Quelle course folle pour les investisseurs Énergie aux flambeaux (NASDAQ :TRCH) ont été activés. En effet, depuis la mi-juin, les actions de TRCH sont en véritable montagnes russes. Les actions sont passées d’environ 3,50 $ à près de 11 $, retombant au niveau de 5 $ ces derniers temps.

Maintenant, les investisseurs qui ont résisté à cette incertitude sont toujours en hausse. Cependant, ce genre de volatilité est bouleversant. Et bon nombre des raisons de cette volatilité semblent toujours exister, dressant un tableau plutôt intéressant de la performance de ce titre à court terme.

La fusion très vantée de l’entreprise avec Métamatériau (OTCMKTS :MMATF) a conduit la plupart de l’excitation dans ce stock. Les actionnaires ont approuvé l’accord le 11 juin et Torchlight devrait donc devenir une entité beaucoup plus grande dans peu de temps. En effet, les investisseurs particuliers ont sauté sur cette action avant l’annonce, suscitant un intérêt supplémentaire pour Torchlight. Cette combinaison d’hystérie boursière et d’enthousiasme pour les fusions a contribué à stimuler cette action ces dernières semaines.

De plus, à la suite de la fusion, Torchlight a annoncé que les investisseurs recevront un dividende spécial de ses actions privilégiées de série A. Ce dividende sera versé aux actionnaires inscrits à compter du 22 juin. La fourchette de ce que pourrait être ce dividende semble encore incertaine. Cela dit, une fourchette énorme entre 1 $ par action et 20 $ par action a été discutée.

Ainsi, la majeure partie de la volatilité récente que nous avons observée dans TRCH est liée au fait que cette société a négocié hors dividende ces derniers jours. Sans cette hausse de valorisation superflue de 1 $ à 20 $, TRCH se négocie probablement là où il devrait être. Du moins, selon ce que le marché estime qu’il vaut.

Examinons pourquoi le 30 juin pourrait être une grande date que les investisseurs de TRCH voudront marquer sur leur calendrier.

Nouvelle date de fusion annoncée pour TRCH Stock

Torchlight a annoncé plus tôt cette semaine que la société prolongeait sa date de fusion jusqu’au 30 juin. De plus, la société a confirmé que son dividende préférentiel serait payé le 25 juin. La transaction devant être conclue à la fin du mois, les investisseurs ont désormais certitude avec cet accord. Et la certitude pourrait certainement être une bonne chose pour les investisseurs du TRCH en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.