Chers fans de Vergecast, merci

Le Vergecast a subi de nombreux changements au cours des 10 dernières années – différents studios, différentes plates-formes, différentes équipes – mais je suis toujours surpris de voir combien de fans de la série existent depuis le début.

À chaque événement en direct que nous avons organisé – le plus récemment à On The Verge en octobre – j’ai vu des files de personnes attendant de voir le spectacle en personne, des foules autour de nos hôtes et des rires à l’intérieur de blagues qui n’ont pas été mentionnées sur le spectacle depuis des années. C’est toujours très sauvage à voir, même après avoir travaillé sur la série pendant près de six ans.

Quand j’ai commencé chez The Verge en tant que producteur de podcast, nous étions à la fin de notre série de la version vidéo en direct de The Vergecast, que nous produisions chaque semaine sur YouTube avant de lancer l’audio de celle-ci dans le flux de podcast. C’est drôle que nous recevions toujours des demandes pour ramener la version vidéo de l’émission – plus récemment à On The Verge. Nilay a répondu à une question à ce sujet sur scène lors de l’événement.

Nous sommes très convaincus que le montage de notre émission nous rend plus intelligents. Lorsque nous avons désactivé le flux vidéo, nos téléchargements ont considérablement augmenté. Les gens aiment notre émission quand nous ne sommes pas idiots en vidéo. Nous sommes très bons en vidéo, je suis juste assez convaincu que j’ai un visage pour la radio, donc je vais m’en tenir à ça.

Les auditeurs nous ont également aidés à expérimenter de nombreuses choses amusantes dans le flux de podcast au fil des ans, ce dont nous sommes très reconnaissants. Des séries indépendantes comme Pirate Radio, Better Worlds, notre récente série sur l’IA, à toute une émission d’interviews qui s’est transformée en son propre flux, nos fans ont été patients avec nous en essayant de nouvelles choses et en partageant leurs commentaires sur ce qu’ils préféraient. L’un de mes préférés était lorsque nous avons fait une émission unique en 2016 intitulée 1000 Words, qui, selon un auditeur, était « facilement la chose la plus étrange que vous ayez faite au cours des 2 dernières années ». Nous avons plus de choses étranges à venir, alors restez à l’écoute.

Mais les spectacles en direct sont l’endroit où nous voyons le retour instantané, et il n’y a pas d’expérience tout à fait la même pour nous. Entendre les fans crier « Cut through the night » ou simplement « RCS », ou voir des t-shirts Vergecast Live que nous n’avons fabriqués qu’une seule fois nous revigore vraiment à chaque fois et nous donne envie de faire plus de spectacles pour vous.

Alors merci à tous ceux d’entre vous qui ont écouté et regardé The Vergecast au cours des 10 dernières années et plus de 500 épisodes (j’ai perdu le compte, mais cette semaine, nous aurons notre 474e émission du vendredi), nous n’aurions littéralement pas pu fait sans toi.

Nous ferons plus de spectacles en direct à l’avenir, nous espérons donc vous revoir en personne. En attendant, voici un enregistrement de notre Vergecast Live à On The Verge pour votre plaisir.