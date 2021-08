Chers fans de XRP Crypto, marquez vos calendriers pour une date de procès à grande ondulation le 31 août

Il s’est passé beaucoup de choses avec le procès très médiatisé de Ripple qui a tourmenté les investisseurs dans Ondulation (CCC :XRP-USD) et la crypto XRP depuis la fin de l’année dernière. En décembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé qu’elle poursuivait une action en justice contre Ripple, alléguant que 1,3 milliard de dollars levés par XRP dans des offres de titres non enregistrés étaient illégaux.

Source : Shutterstock

Depuis lors, Ripple a réitéré qu’il n’avait rien fait de mal et a demandé sa journée au tribunal, le plus tôt possible. En effet, ce procès a entraîné un certain nombre de conséquences négatives. Parmi ceux-ci, le XRP a été radié de la liste Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et d’autres échanges, en attendant les résultats de ce procès en cours. En conséquence, Ripple a fait pression pour une résolution plus rapide de cette affaire, que la SEC a retardée ces derniers temps.

Une chronologie intrigante des dates en cours dont les investisseurs doivent être conscients peut être trouvée dans un article récent de Decrypt.co. Parmi les deux dates que les investisseurs devront garder sur leurs calendriers figurent le 31 août et le 15 octobre.

Voici pourquoi.

Les dates à venir fournissent des catalyseurs potentiels pour XRP Crypto

La communauté crypto XRP note les dates du 31 août et du 15 octobre comme des tournants potentiels clés pour le XRP.

Le 31 août est la date à laquelle la SEC et Ripple doivent soumettre leurs arguments initiaux et recueillir des preuves. Ce processus, connu sous le nom de découverte de faits, prend du temps. En conséquence, la SEC a demandé une prolongation de la date limite du 14 juin pour accumuler plus de preuves. Ripple a riposté à cette demande, notant que le litige constitue une “menace existentielle pour son entreprise”.

Néanmoins, le 31 août, on s’attend à ce que nous obtenions plus d’informations sur les preuves dont disposent les deux parties. Cela fournira probablement un catalyseur (à la hausse ou à la baisse) pour le XRP. En conséquence, les investisseurs peuvent s’attendre à de la volatilité autour de cette date.

La prochaine date à haute volatilité attendue est le 15 octobre, date limite pour la découverte des experts. Cette date correspond à la date limite pour le témoignage d’expert et les preuves liées à ces témoins experts apporteront. Une meilleure visibilité sur la position de chaque côté sera recueillie. Par conséquent, les investisseurs devraient avoir une meilleure idée de l’évolution de cette action en justice.

Reste à voir comment Ripple se comporte à la suite de ce procès. Cependant, il est clair que les investisseurs en crypto surveilleront ce résultat de près. En effet, cela pourrait constituer un précédent pour la communauté crypto. En conséquence, tous les regards sont tournés vers ces prochaines dates.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.