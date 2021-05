CHERS JUIF-AMÉRICAINS ÉLECTEURS BIDEN et autres démocrates Biden… ⋆ .

(L’auteur de cette pièce ‘MUST SEE’ est anonyme mais elle m’a été transmise par mon cher ami chrétien iranien, Amil Imani, qui l’a reçue de Joan Swirsky)

Nous, les juifs de la base, extrémistes, de droite et aimant Trump, tenons à vous exprimer notre plus chaleureuse gratitude en élisant un Joe Biden. Surtout en ce moment. Vous aviez tellement raison depuis le début, notre président nazi Trump – pas votre président, bien sûr – a maintenu beaucoup trop de paix dans le monde. Vous aviez tellement raison de rechercher la paix sur Twitter au-dessus de tous les autres; la paix en Israël est pour les oiseaux. Aujourd’hui, après que 1000 roquettes ont bombardé le petit État juif, nous sommes réconfortés par l’idée que vous ne vous sentez plus désemparé par les tweets quotidiens de Trump et les apparitions peu recommandables à la télévision. De même, nous sommes réconfortés de savoir que votre marque de «Tikkun Olam» (Tikkun Olam est l’idée que les Juifs portent la responsabilité non seulement de leur propre bien-être moral, spirituel et matériel, mais aussi du bien-être de la société dans son ensemble. mots, Justice sociale juive), Israël soit damné. Notre président espion russe raciste, homophobe et misogyne a fait un tort irréparable. Vous l’avez appelé depuis le début. Rappelons-nous, d’accord? Nous nous souvenons de vos avertissements enflammés concernant une guerre purement sanglante avec le monde musulman lorsque le président Trump a réaffirmé Jérusalem en tant que capitale d’Israël et y a transféré son ambassade. Comme tu avais raison. Nous nous souvenons de vos terribles avertissements lorsque le Golan a été réaffirmé comme souverain d’Israël par notre 45e. Une fois de plus, vous nous avez mis en garde contre l’attaque imminente. Comme tu avais raison, encore une fois. Vos genoux tremblants ont presque fléchi lorsque le président Trump a soutenu l’exposé de Bibi sur le programme nucléaire iranien et tout ce que Bibi a dit au cours des quatre dernières années. Votre courage remarquable à l’appui d’Israël et de son peuple a montré son visage prévisible lorsque notre Président a fermement soutenu la légitimation des colonies de Judée et de Shamron. Sans tarder, vous nous avez mis en garde contre l’inévitable et inévitable Seconde Guerre mondiale qui serait assurée par une coalition islamique complète contre Israël. Au lieu de cela, les accords d’Abraham ont été signés et l’Etat islamique a été entièrement effacé. Comme tu avais raison. Nous vous rappelons votre dégoût enragé d’un président qui à lui seul a changé tout le paradigme de la politique du plan de paix au Moyen-Orient en produisant, les uns après les autres, des accords d’Abraham avec les pays musulmans. Vous aviez raison, encore une fois: la paix au Moyen-Orient est tout simplement trop ennuyeuse et votre choix élu va tellement mieux en 2021. En fait, il a rapidement et à lui seul ramené le Moyen-Orient au statu quo de 65 ans d’effusion de sang, pré-Trump. Nous nous inclinons devant votre sagesse infinie. Oh et nous souvenons-nous jamais de votre réforme des rabbins! Tous les 400 et leurs lettres de condamnation très publiques de notre président. Ils ont sorti les pages centrales des journaux pour leur barrage d’inquisition acrimonieuse, tandis que nos rabbins à la casquette noire – pour la première fois dans l’histoire américaine – ont célébré Hanoukka et Rosh Hashanah avec le président des États-Unis et sa famille profondément juive. La mémoire est longue mais votre capacité d’attention est courte, tout comme votre capacité à relier les points. Nous pallierons, de peur d’offenser vos vérités et de courir le risque de prononcer des faits. Aujourd’hui, nous vous félicitons pour le rétablissement du financement américain de 300 millions de dollars par an pour le terrorisme au Moyen-Orient – grâce, bien entendu, aux contribuables américains souffrant d’une pandémie. Votre président Joe Biden, mentalement sensible et éloquent, a vu la lumière que notre président ne pouvait pas et a versé de l’argent liquide dans les poches des terroristes palestiniens. Pourquoi étions-nous si aveugles pour ne pas voir la sagesse en cela? Notre acabit raciste rappelle également que vous avez tremblé la tête face à la suppression du financement par le président Trump de l’Iran, l’ennemi numéro un et la menace mortelle d’Israël. Nous nous souvenons clairement que vous avez voté pour Saint Obama, celui qui a appelé au retour aux frontières d’Israël de 1967, a déclaré la plupart d’Israël illégitime entre les mains des juifs par la résolution 2334 de l’ONU et versé 150 milliards de dollars de financement aux ayatollahs qui scandent «Mort à Israël »Et brûler les drapeaux israéliens. Le même ennemi qui ne peut pas construire des armes nucléaires assez rapidement pour conduire pas-votre Israël dans la mer. Difficile d’oublier à quel point vous avez détesté la position ferme de Trump contre la disparition d’Israël en faveur de votre fragilité politique et de votre rectitude politique qui ont assuré votre acceptation dans la société polie de gauche. Pourtant, vous aviez encore raison. L’Iran nucléaire et bien financé par votre président est tellement plus amusant – regardez ce que la filiale à 100% de l’Iran, le Hamas, fait à Israël aujourd’hui? Et, bien sûr, c’est Tikkun Olam. Votre Biden est si silencieux sur cette question gênante du Moyen-Orient aujourd’hui, on doit se demander s’il respire encore. Et vous, réveillés libéraux juifs américains, êtes encore plus silencieux. Tout comme vous à chaque fois qu’Israël est sous le feu. Pas ton problème. Pas votre pays. Pas ta guerre. Enfin, vos votes ont porté fruit, l’autel de Tikkun Olam est à vous. Et l’abandon d’Israël par Biden n’est pas une question pour vous de perdre le sommeil. Pendant quatre longues années, vous vous êtes battu pour la justice sociale. Vous avez envoyé vos enfants dans des universités «réveillées», leur avez appris que la haine l’emportait sur tout ce que le 45e président faisait pour son propre pays, pour le peuple juif et pour son État juif. Qu’il ait prié au mur ou qu’il ait visité Israël pour son premier voyage à l’étranger en tant que président, votre haine pour lui était furieuse, vive et a servi de grand exemple à votre jeunesse. Aujourd’hui, votre progéniture brandit des pancartes «Palestine libre», marchant avec la foule Boycott-Divest-Sanction (BDS), et dénigrant Israël sur toutes les plateformes de médias sociaux comme un oppresseur, un agresseur et un expulseur. Vous leur avez bien appris. Vous aviez si raison, encore une fois. De même, le fruit de votre travail se tient côte à côte avec Black Lives Matter (BLM). Et merci à Dieu pour cela. BLM a longtemps déclaré sa haine d’Israël en tant qu’État d’apartheid et force colonialiste oppressive au Moyen-Orient. Leur marxisme et leur antisémitisme rampant ne vous préoccupent guère; il a tendance à interrompre votre Tikkun Olam. Nous sommes ravis que vous ayez votre leader de la justice sociale du nom de Joe Biden. Le nôtre a aussi un nom – les Forces de défense israéliennes (FDI). Et Donald Trump, ce raciste. Nous sommes tous heureux de vous souhaiter une santé sans Covid après avoir pris le vaccin Trump Warp-Speed. Nous espérons que ce n’est pas le venin du serpent que vous et vos dirigeants démocrates élus nous avez dit à plusieurs reprises que c’était avant leur entrée en fonction. Et pendant que vous profitez de votre DOW en plein essor, du retour à vos restaurants et événements préférés et de votre vie de pays hôte américaine paisible sous Joe endormi, allergique à Israël, nous continuerons de nous inquiéter pour nos amis et parents israéliens assis dans des abris anti-bombes. · Nous continuerons d’envoyer nos enfants comme soldats seuls.

· Nous continuerons à leur apprendre à fuir vos médias libéraux de lavage de cerveau et votre signalement de vertu à Hollywood.

· Nous continuerons d’encourager nos enfants à affronter vos enfants éveillés, vides, ignorants de l’histoire, ambivalents d’Israël et réveillés sur les réseaux sociaux.

· Et nous continuerons à enseigner aux nôtres à penser de manière critique et indépendante, plutôt que d’apprendre des théories raciales critiques que vous préférez pour les vôtres. Nous vous félicitons de ne plus avoir à supporter votre insondable ennemi, le nazi Donald Trump. Laissez Israël souffrir. Laissons le Hamas faire ce qu’il fait de mieux. Et que l’Iran prospère et s’arme avec les milliards américains entrants, pour l’amour de Dieu. Nous vous félicitons de ne plus avoir à subir votre blessure esthétique. Son orange, ses paroles et ses actions étaient tout simplement trop lourdes à supporter. Votre remède, Joe Biden, est la blessure d’Israël maintenant et ce n’est pas votre problème à résoudre. Pendant quatre ans, vous avez combattu la «division». Maintenant, nous sommes tous unis dans le chagrin d’Israël de perdre des vies et d’envoyer ses 18 ans défendre le seul pays qui se tient entre vous et la prochaine série de chambres à gaz. Nous vous en remercions également. Pendant quatre ans, vous avez voulu le silence sur Israël par le président Trump. Maintenant, vous avez le silence sur la machine à tuer meurtrière du Hamas et du Hezbollah de Biden. Merci. Pendant quatre ans, vous avez voulu la parité et l’égalité pour chaque position morale et immorale. Maintenant, vous avez à la fois dans le dénigrement aigu mais familier d’Israël parmi tous vos amis et ennemis. Pendant quatre ans, vous avez voulu évincer un raciste. Maintenant, nous sommes tous racistes par votre propre pinceau de blancheur criminelle. Vous nous l’avez certainement montré! Aujourd’hui, le 13 mai, des drones suicides sont envoyés pour tuer des civils israéliens du ciel, payés et encouragés par VOTRE Président. Le Hezbollah, basé au Liban, vient de lancer des roquettes sur le nord d’Israël. Mais allez-y, dormez bien et profitez du silence de Twitter au détriment de votre pays et de vos propres gens pour lesquels vous ne ressentez rien. Continuez à marcher pour BDS, BLM et autres. Et continuez votre silence et regardez de l’autre côté avec VOTRE Président. Continuez à voter aux côtés de vos secrétaires de presse du Hamas: Ilhan Omar, Rashida Tlaib, AOC, et al. Continuez avec votre marque de Tikkun Olam: la justice sociale BLM et le financement par Biden de la terreur et de l’Iran nucléaire, pendant que nous nous en tenons à la nôtre: Tsahal et élections de présidents courageusement pro-israéliens. Aujourd’hui et chaque jour, Israël est mieux servi par notre soutien très public, très vocal et sans excuse à la nation juive – son armée, son humanité et le droit de se défendre – que votre silence progressif et sans fil. Votre position sur Israël n’est pas définie par le nombre de fois que vous avez passé des vacances à Eilat, le nombre de vos adolescents qui ont bénéficié de droits de naissance gratuits ou le nombre de chèques que vous avez émis pour le Fonds national juif (JNF), mais avec quelle facilité vous défendez Israël. (avec la bouche grande ouverte dans une société de classe dirigeante sous-informée, hostile à Israël, très inconfortable) quand Israël a le plus besoin de vous. Aujourd’hui, vous vous tenez aux côtés de tous les accusateurs d’Israël. Vous vous opposez aux préjugés médiatiques et au poison des médias sociaux. Vous êtes avec la culture d’annulation et la politique d’identité. Vous vous tenez avec des roquettes au-dessus d’Israël. Vous vous tenez aux côtés du milieu universitaire antisémite et anti-israélien. Vous soutenez les opinions populaires, les politiques d’apaisement et vos précieuses carrières intouchables. Vous êtes aux côtés d’Obama 3.0 et de tous ses catalyseurs de terreur sur Israël. Et le pire de tout, vous restez silencieux devant votre propre ADN, vos guerriers de justice sociale de votre propre création – vos enfants. Nous? Nous sommes fermement unis avec Israël, Tsahal et Donald J. Trump. Aujourd’hui et tous les jours! Sincèrement vôtre, raciste, extrémiste, homophobe, misogyne, xénophobe, de droite, suprémaciste blanc (ai-je oublié quelque chose?), Juifs conservateurs de la base d’Amérique du Nord.

