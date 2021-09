Cheryl Burke est testée positive pour COVID-19 avant l’enregistrement DWTS

Cheryl Burke a fondu en larmes lorsqu’elle a dit aux fans qu’elle avait été testée positive pour COVID-19.

Le dimanche sept. 26 ans, le pro de Dancing With the Stars de 37 ans, qui est jumelé à Cody Rigsby pour la saison 30 récemment lancée, est devenue émotive dans les images publiées sur Instagram d’elle-même juste après avoir reçu le diagnostic positif.

“J’ai de très mauvaises nouvelles”, a déclaré Cheryl. “Je me sens de plus en plus mal. Le test PCR est revenu, et il est revenu positif. Et je me sens tellement mal pour Cody – j’ai l’impression de le laisser tomber. J’ai juste envie d’être tout à fait honnête, et c’est tellement bouleversant parce que c’est dimanche, et le spectacle c’est demain. »

Cheryl, qui a expliqué qu’elle était complètement vaccinée, a déclaré qu’elle espérait simplement qu’elle “ne l’avait pas propagée” et a ajouté: “Je ne peux pas croire que cela se soit produit.” Elle avait également posté des images d’elle-même en train de se rendre à l’hôpital pour passer le test.

Parmi ceux qui ont partagé leur soutien dans la section des commentaires, il y avait un collègue pro Alan Bersten, qui a écrit : « Prier pour toi. Offrir également des vœux a été Peta Murgatroyd, qui a posté, “Oh Cheryl, je suis tellement désolé !!!!”